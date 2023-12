"Las soluciones se buscan en el terreno" dijo Wiski al viajar a Telsen

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wiski resaltó que tuvo que viajar de urgencia este sábado a Telsen debido a un incidente en el que tres pasajeros de un vehículo sufrieron un accidente en un lugar mal señalizado. Afortunadamente, los heridos no presentaron lesiones graves y fueron trasladados a un centro médico para recibir suturas.

Sobre la situación del equipo de salud en el lugar, el funcionario mencionó que en Telsen existe una pareja de médicos que lleva años trabajando “muy bien” allí y que, cuando se ausentan porque deben viajar juntos debido a una situación de salud personal, no quedan suplentes disponibles.

“Lo que tenemos que tener ahí es el reemplazo; logística de reemplazo. Eso me parece que es clave porque la gente (los médicos) tiene que descansar. Y eso me parece que fue mal armado por no tener algún itinerante que pueda ir a cubrir cuando los colegas salen del lugar”, indicó Wiski y resaltó la labor de los médicos de Telsen que “salen cuando ya no dan más y siempre piden el reemplazo y no lo consiguen. Y tienen que irse para el control personal y además para el descanso necesario que tiene toda persona. Hubo una mala planificación; justo se les dio la licencia y se fueron cuando nosotros todavía no estábamos en funciones”.

Es por esa situación que se han generado problemas de logística en el armado del equipo de salud, previo al ingreso de la nueva gestión. Wisky reconoció que es necesario contar con un sistema de reemplazo para que los médicos puedan descansar y recibir la atención médica personal que necesitan. Es por eso que anticipó que en los próximos días se reunirá con su equipo de trabajo y el gobernador Ignacio Torres para presentar alternativas que puedan generar una solución inmediata y otra que permita en el plazo máximo de tres meses contar con una logística definitiva.

El funcionario, además, mencionó que la falta de médicos es un problema que afecta a varios lugares de la provincia y que se buscará una solución a través de estas propuestas que se están elaborando. Mientras tanto, se intentará cubrir los lugares sin médicos con personal itinerante y se buscará mejorar la comunicación para brindar apoyo a los enfermeros.

FUNCIONARIO EN TERRENO

“Las soluciones se buscan en el terreno. No hay soluciones fuera del terreno y no hay soluciones mágicas tampoco. Y nuestro personal somos nosotros. Entonces, tenemos que estar ahí, primero como compañeros de trabajo y como funcionarios, porque el rol nuestro es visualizar en terreno qué es lo que sucedió. Y en terreno, además de lo técnico, de la logística, hay algunas complejidades siempre en los grupos que uno tiene que estar para poder resolverlas. Así que eso también se abordó y en la semana van a estar trabajando con el equipo de salud para ayudarlo y pasar este momento de tensión que me preocupaba”, indicó Wisky.

Es importante destacar la respuesta del Ejecutivo provincial al hacerse presente el titular del área en el terreno para buscar soluciones y brindar tranquilidad a la comunidad. “Las soluciones no son mágicas y es necesario abordar las complejidades que surgen en el trabajo en equipo”, concluyó Wisky.