Latorre reveló por qué dijo que Boca "es un cabaret"

Luego de pasar por la Fiorentina de Italia, Tenerife y Salamanca de España, el habilidoso delantero Diego Latorre, que fue campeón de América con la Selección en Chile 91 volvió al Xeneize, donde jugó desde el 96 al 98. Su estadía quedó marcada por buenas actuaciones y una frase célebre: “Boca es un cabaret”.

“Me guardé el 80 por ciento y contesté el 20. Era muy sanguíneo, vivía conteniéndome. Contestaba cuando explotaba. Escuchabas cada cosa en todos lados que te daban ganas de salir a aclarar. Ese día me saqué bien. Me arrepiento del malentendido, pero había un topo dentro del plantel que le pasaba información a la prensa”, manifestó el ex mediapunta.

Y añadió: “Ese fue el espíritu de lo que dije. No que Boca como club era un cabaret, sino que el equipo tenía uno adentro que les trasladaba a los periodistas todo lo que hablábamos en el vestuario. Yo quise decir puterío y dije cabaret. Después se le dio una connotación que no tenía el comentario. Ahora entiendo el negocio de la prensa, sacarlo de un contexto y ponerlo en otro”.

Fuente: Infobae