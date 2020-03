Le dictaron prisión por tres meses al estudiante que apuñaló a su compañero

G.F. de 16 años fue imputado ayer en la Oficina Judicial de homicidio en grado de tentativa por la agresión en la que hirió gravemente a J.L.A -también estudiante de 16 de la escuela 799- en el SUM de la escuela de Ciudadela, el lunes a la mañana. El padre de la víctima que se debate entre la vida y la muerte pidió mayor seguridad en las escuelas. "No podemos minimizar estos hechos; no hay que arreglar las cosas por su cuenta; este hecho es gravísimo", sostuvo la jueza Raquel Tassello.

G.F., el adolescente de 16 años que fue detenido por apuñalar a otro estudiante de la escuela 799 el lunes a la mañana, fue imputado ayer en la Oficina Judicial de homicidio en grado de tentativa y quedó en prisión preventiva en la Seccional Séptima.

Mientras, J.L.A. también de 16 años, se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido intervenido quirúrgicamente dos veces en la jornada del lunes. La lesión le perforó un intestino y la arteria aorta.

El Ministerio Público Fiscal ayer estuvo representado por la fiscal general Cecilia Codina y la funcionaria de fiscalía Eve Ponce, mientras que al menor lo representaron la defensora pública Cristina Sadino y la defensora de Menores, Andrea Mac Garva. La audiencia estuvo vedada para la prensa ya que en la misma había menores, como víctima y victimario.

TOBILLERA O AL COSE

Según averiguó El Patagónico, la jueza penal Raquel Tassello decretó legal la detención y formalizó la apertura de investigación, dio por anoticiado al imputado por el delito que se lo investiga y dictó tres meses de prisión preventiva para el imputado.

Además, se hizo lugar al pedido de la defensora para que si en los próximos cinco días llega una tobillera electrónica el menor pueda permanecer con prisión continua en el domicilio. Pero si el artefacto se demora en llegar a Comodoro Rivadavia, el menor deberá ser trasladado al Centro Socio Educativo (COSE) de Trelew. Mientras tanto, el plazo de investigación será por el término de tres meses.

Temprano ante las cámaras de Canal 9 Luis, el padre de la víctima, había pedido más seguridad en las escuelas. “Estamos en tierra de nadie, no hay normas, no hay nada, en las escuelas antes había normas”, dijo el hombre en medio del dolor. “En las escuelas ya no saben quién entra y quién sale”, añadió mientras pedía mayores controles a los alumnos.

“El que va armado tiene que pagar” acotó Luis y pidió que los padres del menor autor de las lesiones que lo ponen a su hijo entre la vida y la muerte se acerquen a hablar con él. “Los padres no son capaces de acercarse a hablar conmigo, tenemos que acercarnos y charlarlo” expresó.

“Yo no quiero que esto no ocurra más, que no sigan agrediendo a nuestros hijos. ¿Cómo puede ser que los chicos entren a la escuela armados?” se preguntó.

“Yo estaba trabajando; desde mi trabajo me avisaron que había un chico herido de arma blanca, fui y me encontré con mi hijo, hay que saber controlarlo porque nunca te vas a imaginar que es tu hijo” contó Luis sobre la atención que debió darle a su hijo mientras trabajaba en la ambulancia del servicio 107.

La fortaleza del padre fue vital para que su hijo llegara rápido al Hospital en donde fue intervenido quirúrgicamente. Luis agradeció a todos los profesionales del nosocomio y a sus compañeros que atienden y atendieron a su hijo.