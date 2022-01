Le pidió a su hermana que no se vacune y terminó internada

El cardiólogo Mario Fitz Maurice, director del Instituto Nacional de Arritmias (INADEA) y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, difundió una terrible historia a través de sus redes sociales en la cual, para el médico, “esta negación tiene que ver inicialmente con ignorancia".

Fitz, recibió por medio de un mensaje de WhatsApp un pedido de ayuda: "Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta", comienza el mensaje de esta persona.

"Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune", sigue y pregunta: "¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden. ¡Por Dios!", imploró.

Este hecho se refleja en miles de personas que hasta último momento sostienen su negación a la pandemia y a suministrarse las dosis de la vacuna contra el COVID.

Pese a lo grave de la situación, muchos perfiles insistieron con negar lo ocurrido y varias respuestas cargadas de virulencia fueron dirigidas hacia el médico.

La mujer, hermana de la persona antivacuna, tiene 53 años y hace varios días que está intubada y en estado crítico. “Al publicar esta información, más que nada pensé en la toma de conciencia que esto generaría. Sin ir más lejos, una vez publicada la captura de pantalla me escribe una persona por mensaje privado, contándome su historia, que en un momento fue militante antivacuna y me dijo que cuando comenzó todo él se encargaba de convencer a su entorno para que no se vacune, hasta que después se enfermó uno de sus hijos; me escribió para decirme que se sentía muy identificado con lo que le pasa a esta persona”, terminó el médico.