Le tiraron ácido para robarle la mochila a una mujer

Para Yésica Alarcón no es fácil recordar el terrible momento que pasó y que la dejó con quemaduras en el cuerpo. El pasado viernes 8 de abril por la noche en estaba en la parada del colectivo en San Justo y para robarle la mochila, un grupo de delincuentes le arrojó ácido en la espalda. Como si eso fuera poco, en la Comisaría de la Mujer no le tomaron la denuncia por no saber quién lo hizo.

De acuerdo al relato de la mujer de 34 años, ese viernes alrededor de las 23 horas se bajó de un colectivo de la Línea 113 en la rotonda de San Justo y desde allí caminó dos cuadras hasta la parada del Metrobus de Ruta 3 y Derqui, todo en el partido de La Matanza, para esperar otro interno pero de la Línea 88 que la llevase a su casa.

De repente escuchó a una moto o un auto que se acercó y que le arrebataron la mochila, aunque segundos más tarde comenzó a sentir ardor en la espalda, cuando unas personas se acercaron para asistirla: le habían arrojado ácido.

Una patrulla que pasaba por el lugar la llevó hasta el Hospital Paroissien, donde la asistieron y le dieron las primeras curaciones, aunque su tratamiento aún continúa, ya en el Hospital del Quemado.

Sin embargo, en su relato Yésica contó que intentó radicar la denuncia correspondiente ante la Comisaría de la Mujer y en la Comisaría Primera de San Justo pero que no se la quisieron tomar por no saber quién fue el o los autores del hecho, algo que es verdaderamente muy extraño.

La víctima de este brutal suceso pide ayuda a quienes puedan aportar imágenes de lo ocurrido, aunque el caso fue finalmente caratulado como “homicidio en grado de tentativa” por el Departamento Judicial de La Matanza.