Lisandro López anunció que se va de Racing

Lisandro López dio por finalizada su segunda y seguramente última era en Racing, y lo anunció en una conferencia de prensa que comenzó a las 12.30 en el Salón de Honor. "Es un momento muy especial. Estoy acá para anunciar mi salida del club y ponerle fin a mi segunda etapa. Fueron cinco años maravillosos, con momentos buenos y también de los otros. Pero estoy orgulloso de todo lo que dí y quiero darles las gracias", comenzó diciendo Licha.

"Siento que este es el momento. No puedo brindar un compromiso al cien por cien desde el aspecto mental, más allá que desde lo físico me siento bien. Y siempre fuí un jugador que lo entregó y lo entrega todo".

Por otra parte, Licha sostuvo: "No tengo nada cerrado con ningún club. Sería una falta de respeto sentarme acá a despedirme de Racing teniendo algo definido en otro lado. Hay conversaciones con varios equipos, pero nada cerrado". Y añadió: "Para mi no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo".

"A los hinchas no puedo decirles más que gracias. Siempre traté de hablarles a ellos adentro de la cancha. Pero solo tengo palabras de gratitud para con ellos. Es un gracias eterno. Al club hoy lo veo impecable: sólido desde lo institucional y con un gran grupo humano adentro y afuera del vestuario. No descarto para nada que el día de mañana pueda estar en el club desde otro lugar o ejerciendo otro rol. Ojalá que pueda darse", expresó López.