Lo condenaron por matar a un abusador infantil

La Justicia de Rusia condenó a ocho años de prisión a un hombre de 34 años por la muerte de un pedófilo a quien atacó a golpes tras encontrarlo abusando de dos menores de edad.

El hecho conmociona al país euroasiático y abrió el debate. Mientras unas 70.000 personas firmaron una petición para que se le retiraran los cargos a quien consideran un "héroe", los jueces fueron tajantes y lo mandaron a la cárcel. "No tuve elección, no me arrepiento. Seguramente todos los hombres harían lo mismo en mi lugar", sostuvo el acusado, identificado como Vladimir Sankin.

Lo cierto es que el residente de Ufá, en la República de Baskortostán, se encontraba trabajando en su taller mecánico cuando fue alertado por una de las víctimas y fue llevado hasta el sitio en el que se estaba cometiendo el ataque sexual.

El depravado, llamado Vladimir Zaitsev, de 54 años, intoxicó a un chico de 10 y a otro de 14, y los condujo hasta su departamento. Allí, los amenazó de muerte, los desnudó y comenzó a abusarlos. Sankin entró a la vivienda cuando se producía la aberración y golpeó con sus puños y un palo de madera al degenerado. Luego, llegó la Policía.

Zaitsev, que ya había cumplido tres condenas por violaciones a menores, pereció en la ambulancia. Y por utilizar "fuerza desproporcionada", el mecánico fue sentenciado a la cárcel.