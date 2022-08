Lo confundieron con un trapito, lo detuvieron y no llegó a jugar

Lo que le sucedió a Jonathan Irala, jugador de Midland, es realmente increíble. El futbolista de 22 años fue confundido con un trapito, detenido y agredido por la Policía. Como si fuera poco, lo retuvieron durante horas en una comisaría y no le permitieron ir a jugar el clásico contra Argentino de Merlo.

En diálogo con Olé, el futbolista contó cómo fue el momento de la detención. "Estaba esperando a mi compañero en la Plaza Alsina de Avellaneda para ir a jugar. En un momento se me acercó un patrullero y me dijo: 'Vos estabas haciendo de trapito'. Me sorprendió y le respondí que solo estaba esperando a un compañero para ir a a jugar, a lo que el oficial me replica: 'Vos estabas haciendo de trapito, te vimos para las cámaras'. Me revisaron las cosas que tenía en la mochila, me sacaron el celular y me pegaron para meterme en el patrullero".

"Me tuvieron dos o tres horas clavado esperando a que me liberen, nadie me decía nada. Pedía por favor realizar una llamada para avisar al club, a mi familia para que sepan dónde estoy, pero no me dejaron. Después de un tiempo me hicieron firmar un papel que ni me dejaron leer y me fui. Gracias a Dios no me pasó nada más", expresó Irala.

Finalmente, el futbolista reveló que tiene pensado tomar medidas sobre lo sucedido para que no se vuelva a repetir: "Hasta el momento no hice nada. Quiero hacer algo para que esto no quede así, no puede volver a pasar. La Policía en vez de cuidarnos nos agreden a personas que nos levantamos a las cinco de la mañana para ir a trabajar".