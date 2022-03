En el caso de J. A (19), el drama comenzó con su expareja al momento de separarse y de ser papá. Tiene una nena que en pocas semanas cumplirá 2 años.

Le contó a El Patagónico que “la veía casi todos los días, pero después estaba todo mal con mi ex y no la podía ver y así se repetía la situación”.

En la actualidad no logra tener contacto con su pequeña hija, entendiendo que su expareja le impidió el vínculo “por rencor”, agregando que “hace tres semanas fue la última vez que la vi”. Entonces, el joven padre le planteó a su ex los términos de cumplir con la cuota alimentaria y las visitas para la menor. “Ellos (familia de la madre) no quieren que mi hija este con mi familia”, acotó.

“Le hablé por el tema de la abogada para que vayamos, fijemos la cuota alimentaria, las visitas”, a lo que la madre -según su testimonio- le respondió que “le chupaba un h… la abogada. No quería hacer las cosas legalmente”.

Tanto la madre como el padre habían establecido de común acuerdo una mensualidad para la pequeña. “Arreglábamos de palabra; al estar estudiando me daban una mano enorme mis padres”, agregó.

“Esta semana me tengo que juntar con la abogada porque a ella (su ex pareja) ya la habían citado a una audiencia y no se presentó. Tardaron demasiado, cuatro meses antes de que estalle todo”, expresó al cuestionar la indiferencia de las autoridades del Juzgado de Familia.

“Las cosas venían bien y hasta le estábamos organizando el cumpleaños. Me dijo que le dé la lista e invite a una amiga, que es una hermana, y se enojó y decía que no me importaba mi hija y cosas así”, enumeró.

J. A. pide celeridad la Justicia y reclama poder reencontrarse con su pequeña hija. “Lo único que quiero es ver a mi hija, compartir con ella”.