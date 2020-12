"López no atiende el teléfono"

“Creo que la Justicia va a definir. Vi lo que todo el mundo y hay que actuar rápido. Me comuniqué con representantes del partido a nivel nacional y no hay que dar margen a la duda. Que no se vea una protección corporativa a la política, aunque sea uno de los nuestros”, sostuvo este martes el diputado nacional del PRO por Chubut, Ignacio Torres.

El legislador urgió a las autoridades partidarias a pedirle explicaciones al único diputado provincial que tiene ese partido, Antonio Sebastián López (foto), para que aclare el video que comenzó a circular desde su original difusión en el portal de Perfil.Com

“Queremos que dé la cara y eventualmente pida licencia”, añadió Torres mientras la concejal Ana Clara Romero acotó que estaban llamando al sospechosos “y no atiende el teléfono”.

En concreto, López aparece en el video ofreciendo “trabajar en equipo” y poniéndole precio a sus servicios. Pero pide a cambio, también, que la empresa con la que está dialogando (que no queda identificada), lo defienda en caso de que reciba notas periodísticas que lo afecten; se lo escucha decir en el video al actual legislador provincial que antes de asumir era gerente de la Anses en Puerto Madryn durante la gestión macrista.

“La rosca me gusta, la sé, la hago de manera profesional y después veremos dónde llegamos con la política”, concluye el video.

En este contexto, Carlos Linares posteó un tuit indicando que “el vídeo del diputado Sebastián López muestra lo peor de la política”.

Asimismo, el exintendente de Comodoro aclaró que “valoro que el propio partido denuncie el hecho porque son actitudes que nadie debe tolerar y van en la línea de la depuración que debe haber en los partidos políticos”.