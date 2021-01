Los contactos estrechos no cumplen el aislamiento

Se trata de personas que deben cumplir con la cuarentena por haber estado en contacto con positivos de covid-19, sin embargo, muchos de ellos no cumplen con esa indicación. "Creen que, si yo me testeo, me dio negativo, me confié en eso y el día 10 di síntomas estuve contagiando a un montón de gente". Mañana, de 8 a 10 horas, el Plan Detectar comenzará a funcionar en el Ceret.

Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, habló este jueves con La Petrolera, sobre la puesta en marcha, a partir de este viernes del Plan Detectar en el Ceret. El horario será de 8 a 10 horas. Se harán controles de posibles casos de coronavirus en ese lugar de la zona norte. El objetivo es descomprimir la Escuela de Arte.

“No significa que a las 10 se dejará de trabajar, sino que en ese horario se corta la fila porque el trabajo queda con toda esa cantidad de personas que puedan llegar a ir hasta las 10 y muchas veces son 300” explicó la funcionaria.

La idea es “no colapsar al que está trabajando dentro de la posta, que muchas veces su trabajo termina entre 15 a 16 horas”.

En estos últimos días se han multiplicado los controles de posibles casos de Covid-19. “El sábado fueron 290, el lunes 420 personas. El lunes se terminó casi a las 17 horas con el personal (de salud) sumamente agotado”.

Simunovic fue consultada sobre las posibilidades de cortar las cadenas de contagios y aseguró que las mismas se están dando porque “hay muchísima gente, sobre todo, contactos estrechos que deben aislarse por 14 días y no están cumpliendo con el aislamiento”.

Según la funcionaria estos contactos estrechos “creen que, si yo me testeo, me confió que el test da negativo y salgo a la calle, cuando entendemos que el periodo de incubación del virus es de 14 días. No es caprichoso que uno se tiene que aislar”.

Es que generalmente los síntomas “se manifiestan del 5, 7 al 12 del aislamiento” es decir “si yo me aislé el día que me enteré que era contacto estrecho de un positivo, me hisopé y me dio negativo, me confié en eso y el día 10 di síntomas estuve contagiando a un montón de gente cuando tenía que cumplir el aislamiento”.