"Los dichos de Caviglia y Soñís no representan al Poder Judicial"

El vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Javier Panizzi, consideró que la opinión vertida por los jueces comodorenses Miguel Angel Caviglia y Alejadro Soñís sobre la figura del gobernador Mariani Arcioni “no representan al Poder Judicial”.

En declaraciones a Radio Del Mar, Panizzi se refirió a los dichos de los magistrados que habían pedido públicamente que el mandatario provincial “dé un paso al costado” y consideraron que existe “un avasallamiento hacia las instituciones, hacia la independencia de los poderes en general y del Judicial en particular”, además de otras críticas y consideraciones sobre la actuación de Arcioni.

En este contexto, al ser consultado esta tarde el integrante del Superior Tribunal afirmó que “estas declaraciones han sido a título personal de los jueces y no se han atribuido la representación del Poder Judicial ni del Fuero Penal, ni de la circunscripción de Comodoro Rivadavia. Es una protesta con firma de Caviglia y de Soñís; es decir claramente es a título personal”.

Y agregó: “esto que además de lacerar vulnera la división de poderes, da una cuenta clara de que estos jueces no están de acuerdo, ni son amigos, ni lo quieren mucho al gobernador. No creo que esté en juego aquí la independencia del Poder Judicial. Podrá cuestionárseles que los jueces no han hablado por sus sentencias, o se han extralimitado en sus opiniones, pero no que han puesto en vilo la independencia del Poder Judicial”.

Panizzi sostuvo además que “si llegara alguna denuncia (por las afirmaciones de Caviglia y Soñis) al Superior, se le dará curso”, aunque esgrimió que “lo que dijo el doctor Caviglia es una opinión; no intuyo que haya sido una infracción más allá de que por ahí las maneras no son las adecuadas”.

“Los dichos de Soñis o de Caviglia no representan al Poder Judicial”, sentenció Panizzi.