Los estatales volvieron a marchar contra el ajuste

Tuvieron el acompañamiento de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa. Además del reclamo por el pago de salarios en tiempo y forma, demandan presupuesto acorde en educación, salud y trabajo. “Es importante que el barbijo no tape nuestro reclamo”, resaltó el dirigente de la ATECh, Daniel Murphy, en el marco de una protesta que se desarrolló bajo las medidas de prevención que impone la cuarentena por el COVID-19.

Trabajadores estatales se movilizaron durante la tarde de este domingo por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia, en reclamo del pago de salarios en tiempo y forma, en defensa de la obra social SEROS y en demanda de un presupuesto acorde para las áreas de educación, salud y trabajo.

La manifestación encabezada por la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), contó con la presencia de representantes de otros gremios de la Mesa de Unidad Sindical (MUS), entre ellos trabajadores de la salud, al igual que organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

“Es importante que el barbijo no tape nuestro reclamo”, manifestó el secretario general de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy en el marco de esta segunda jornada de protesta provincial que replicó la que se había desarrollado siete días antes.

Junto al reclamo de los docentes sobresalió el de los trabajadores de la salud quienes protagonizaron una caravana que culminó en la esquina de San Martín y Güemes, donde los aguardaban los maestros.

En diálogo con el portal Con Sello Patagónico, Murphy se refirió al fallo que emitió el viernes el juez laboral de Trelew, Pablo Köning, quien ordenó al Gobierno de Chubut que reintegre los descuentos que había efectuado en los haberes de marzo y abril a los docentes que habían participado de medidas de fuerza en reclamo del pago en tiempo y forma de sus salarios.

“Son medidas necesarias, recurrimos a la Justicia en su momento, es un reclamo justo, los sindicatos accionan por las vías que tienen a disposición por los derechos que debieron asistirnos por leyes no nos están asistiendo”, afirmó el dirigente gremial.

En cuanto, a la decisión de salir a la calle en medio de la cuarentena, Murphy argumentó: “hoy vivimos una jornada provincial de lucha coordinada por la Mesa de Unidad Sectorial a la que pertenecemos, es importante es poder expresarnos que el barbijo no tape el reclamo que no sigan usando la cuarentena para silenciar los reclamos como lo viene haciendo el Gobierno provincial. Hay situaciones de mucho stress, preocupación de miles de familias de estatales, descuentan días de paro que no fueron de paro”.

En ese contexto, remarcó la importancia de respetar las medidas de bioseguridad dispuestas por la pandemia de COVID-19.

“Sabemos que debemos respetar la cuarentena porque sabemos que por esta medida se salvaron miles de vidas en el país, por eso es importante que acompañemos a las familias que están en malas condiciones, por eso seguimos con las colectas”, indicó.

Asimismo, apuntó contra las grandes riquezas de la provincia como una salida a la crisis, a partir de la creación de un impuesto extra para ese sector. “Estamos acá para decir que hay salidas, la peor catástrofe en la pandemia es la política de Mariano Arcioni, hay que dejar de pagar la deuda que ahoga a los chubutenses y cobrarles a las grandes empresas por eso es importante lo que hacemos hoy y que sea provincial”, sostuvo.