Los jugadores de Boca siguen usando las redes para dirimir diferencias

Agustín Sández, lateral izquierdo de Boca que reemplazó al suspendido Frank Fabra, salió al cruce del delantero de Huracán, Matías Cóccaro, quien había contado con qué palabras logró distraer al defensor, encargado de marcarlo en la jugada de pelota parada que derivó en el gol que le dio la victoria al Globo por 1 a 0 en La Bombonera.

“Le dije que me había marcado bien toda la noche, que era un fenómeno, que usaba bien los brazos. Lo ´endulce´ un poquito y creo que se confió un poco. Fue un poco de mufa nada más", había declarado Cóccaro después del partido.

“Increíble como necesitas de Boca para aparecer en los medios. Te quisiste inflar más y declaraste algo que sabés muy bien que no fue así, solo para figurar”, posteó el juvenil Xeneize en sus historias de Instagram.

Luego, en el mismo posteo, aseguró que no busca justificarse por lo sucedido en el gol de Huracán: “Que quede claro que no me saco ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a dejar que este muchacho invente cosas y venda humo de esa manera”.

Por último, el juvenil proveniente de la cantera auriazul, sentenció: “Ya nos vamos a volver a cruzar en una cancha”.