Los "likes" de La China que prueban la infidelidad a Vicuña

La China Suárez ya no se esconde. Lejos del escándalo que puso al borde de la separación a Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz confirmó que está enamoradísima del español Armando Mena Navareño. Sin embargo, el romance no sería nuevo y hay indicios de que la ex de Benjamín Vicuña lo habría engañado incluso antes de convertirse en padres de Amancio, el más pequeño del clan.

Lo llamativo de todo este romance es que parece reciente, pero no lo sería. Al menos así lo aseguran algunos usuarios que analizaron los movimientos de “likes” de Eugenia en sus redes sociales desde 2019, año en el que todavía estaba en pareja con Vicuña. De hecho, en ese momento ambos grababan ATAV (ElTrece) y ya tenían a su hija, Magnolia, de un año y tres meses.

El like fue de La China en una publicación de Armando, en la que se mostraba con una moto y decía: “Gracias por existir Bizarro, de todos mis desdoblamientos de personalidad eres el que menos me putea”.

Si bien cuando grababan la ficción de Polka las cosas no estaban muy bien entre los dos, todo se resolvió y tiempo después tuvieron a su hijo, Amancio. Otro like llamativo fue en marzo de 2020: la actriz estaba en la dulce espera, pero intercambió un “corazoncito” a una frase que el español había compartido dos años atrás: “Ser libre es no tener miedo”.

Pendiente de los movimientos de Armando, en junio del mismo año, otro “me gusta” alertó a los seguidores de la pareja. La China le pondría una vez más un corazón a un posteo de quien hoy es su novio.