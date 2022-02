Los policías se quedan sin aumento por un "error" en el acta 

Lo admitió el ministro de Seguridad. Se trata del acta que se firmó en noviembre por los exministros Massoni y Grazzini, además del gobernador e integrantes del Consejo de Bienestar Policial. En el documento final se quitó el último artículo y por ello no se cargó el aumento del 10% decretado por el Gobierno para febrero.

En los últimos días hubo reuniones entre el Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol); el ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, y la cúpula de la Policía del Chubut ya que a los efectivos no se les cargó el aumento del 10% decretado por el Gobierno en noviembre.

Das Neves explicó a Radio 3 que el problema se produjo por un “error” en el acta de acuerdo que firmaron su antecesor, Federico Massoni, junto con el entonces ministro de Gobierno, José María Grazzini, con integrantes del CoBiPol ya que el documento final quitó un artículo que hacía mención a este incremento.

El acta de noviembre pasado “ya estaba firmado de antes que yo asuma”, aclaró el nuevo ministro de Seguridad, acotando que en las reuniones recientes “nos informaron cómo fueron los acontecimientos entonces; cómo se llegó de un acta que se firmó un sábado entre el ministro de Seguridad anterior y el de Gobierno anterior, y que luego el domingo se plasmó en un acta nueva que firmaron los ex ministros, parte del CoBiPol y el gobernador”.

Das Neves explicó que el acta con la firma del gobernador “es el instrumento legal con el cual Economía puede cargar los arreglos económicos”. Sin embargo, en el acta final firmada por Mariano Arcioni no tiene la cláusula 3, que decía que la Policía seguía estando en el beneficio del Decreto anterior del aumento del 30% en 3 cuotas”.

“Ese artículo no está en el Decreto, que es necesario para la liquidación y al no estar el punto, no se puede liquidar”, sentenció.

Ante esto, el funcionario remarcó que “el Consejo entiende que se planteó al ministro anterior agregar esto pero les dijeron que no porque estaba plasmado en el decreto del 30% de septiembre, el decreto marco”.

Sin embargo, “ese Decreto marco tenía una cláusula que decía que el 30% iba a ser considerado en cualquier paritaria posterior; eso no da posibilidad de cargar el aumento ya que Policía no tiene paritaria, sino una mesa de negociación”.

Por último anticipó que el incremento se podría pagar por planilla complementaria pero remarcó que esto demandará algunos días, ya que “tiene que haber un instrumento legal, un decreto modificatorio”.

Fuente: Radio Cadena 3