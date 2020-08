Los Pumas podrán contar con los jugadores que militan en Europa

El Consejo de la World Rugby, la entidad máxima de este deporte en el ámbito internacional, aprobó este jueves el calendario temporal 2020, que incluye el torneo Championship en el que Los Pumas se medirán con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

El Rugby Championship se disputará íntegramente en Nueva Zelanda entre el 7 de noviembre y el segundo fin de semana de diciembre.

En la reunión virtual de hoy también se aprobó un ajuste temporario de la Regla 9, que permitirá la liberación de jugadores internacionales de cara al calendario de emergencia por la pandemia de coronavirus.

En este marco, los jugadores que sean convocados a Los Pumas y que militen en el rugby europeo podrán participar del Rugby Championship, que todavía no anunció su programación oficial.

La Unión Argentina de Rugby estuvo representada en la reunión por su titular, Marcelo Rodríguez; la gerenta general Sol Iglesias y el secretario Fernando Rizzi, que será el nuevo representante de la UAR en el Consejo de la World Rugby.

EZCURRA JUGARA EN LA MLR

El back de Jaguares Bautista Ezcurra, de 25 años, continuará su carrera en el Atlanta Rugby de la Major League Rugby (MLR) de Estados Unidos en donde firmó un contrato hasta 2022, según anunció este jueves el equipo estadounidense.

Ezcurra, quien se inició en Hindú y juega para Jaguares desde 2017, formó parte de Los Pumas ‘7 en Seven y participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

"Atlanta Rugby se enorgullece en anunciar el fichaje de Bautista "Batu" Ezcurra, un centro argentino de 25 años que proporciona experiencia de Seven y de Super Rugby al joven vestuario del equipo", indicó el club en su cuenta de la red social Instagram.

Ezcurra, quien fue contratado por Jaguares en 2017, llega a un club que fue fundado en 2018 y juega en la Conferencia Este junto a New England Free Jacks, New Orleans Gold, Old Glory DC, Rugby United New York y Toronto Arrows.

El back se suma a varios Jaguares que ya emigraron como Agustín Creevy (London Irish de Inglaterra), Matías Alemanno (Gloucester de Inglaterra), Marcos Kremer (Stade Francais de Francia), Guido Petti (Bordeaux de Francia), Jerónimo De la Fuente (Perpignan de Francia), Lucas Mensa (Valence de Francia), Matías Moroni (Leicester de Inglaterra) y Matías Orlando (Newcastle de Inglaterra).

QUINTA DEL SUPER RUGBY AUSTRALIANO

Rebels visitará este viernes a Wetern Force en el inicio de la quinta fecha del Super Rugby australiano, que lidera Brumbies y en el cual participan cinco franquicias de la nación oceánica.

El partido se jugará a las 6:05 de Argentina en el Leichardt Oval Stadium de¨Perth. La fecha se completará el sábado a las 6:15 con el encuentro Brumbies-Reds en el GIO Stadium de Canberra.

El puntero es Brumbies con 14 puntos (3 partidos), seguido por Reds con 10 (3), Rebels con 6 (3), Waratahs con 6 (4) y Western Force 1 (3).

La franquicia de Melbourne visitará al rival más débil del certamen con la posibilidad de ganar y sumar un punto bonus para acercarse a la punta, mientras que Western, invitado en lugar de los japonesa de Sunwolve intentará su primera victoria.