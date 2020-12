Los que quieran viajar a la Cordillera deberán hacer aislamiento

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut explicó las medidas para entrar - en el periodo estival - a la Comarca Andina.

“Los que circulen dentro de lugares donde hay circulación viral no van a tener que realizar más el aislamiento” adelantó el funcionario- en Radio Nacional- y precisó que harán el aislamiento en lugares “donde no hay casos o hay muy pocos y no tiene circulación comunitaria sostenida”.

El ministro explicó que “la circulación entre comarcas tendrá las mismas determinaciones” es decir que entre “en las que ya hay circulación viral, la circulación podrá ser sin restricciones. Por ejemplo; toda la zona Costera no habrá restricción en la circulación. Sí, en la que no hay acceso libre aun es en la Cordillera”.

La misma según Puratich “tiene una situación epidemiológica totalmente distinta, con muy pocos casos, se han limitado” y “para conservan ese status, aún, en la Cordillera se permitirá circular dentro de la Comarca sin ninguna restricción”, pero “el ingreso estará restringido” para aquellos que vayan de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn y Trelew, entre otros.

“Las personas de la Cordillera que quieran salir por turismo hacia la zona costera no habrá problema” sin embargo una vez que regresen “deberán cumplir su aislamiento” sostuvo.