Luque acompañó a las distintas instituciones religiosas y celebró la unión por el bien común de la sociedad

Nuestra Dirección de Culto Municipal, bajo Ordenanza N° 15.325/20, celebró un año más del Día de la Libertad Religiosa y de Conciencia, respetando el culto y credo, donde todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y practicar libremente la religión que crea conveniente. Además, se conmemora el 41° aniversario de la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o convicciones proclamadas por Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Día de la Libertad Religiosa destaca "la ejemplar convivencia y el diálogo entre las diferentes religiones, que es deber del Estado promover" bajo la Ley Nacional N° 21.745. Cabe destacar que la Dirección de Cultos ya se encuentra trabajando con cancillería como mesa de enlace para brindar el acompañamiento de trámites en la realización del registro de culto. Para más información pueden ingresar a la página web: https://cultos.vivamoscomodoro.gob.ar./ .

En la ocasión, el intendente Juan Pablo Luque, presidió la ceremonia junto al secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Maximiliano Sampaoli, quien es responsable de la Dirección de Culto y Representaciones de Instituciones Religiosas de diferentes credos de nuestra ciudad. Además estuvieron presentes el viceintendente Othar Macharashvili; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; funcionarios municipales y presentantes nacionales.

”Vivimos en un país con libertad para elegir la práctica religiosa”

En este contexto, Luque reflexionó acerca de aquellos lugares que no tienen la posibilidad de contar con la libertad religiosa y se persigue a los mismos por tal decisión. “Vivimos en una tierra que decidió tener libertad de credos en una ciudad y provincia que lo práctica permanentemente, lo cual me genera mucha felicidad por sus templos e iglesias que ayudan a construir la fe que llevan adelante, y que estas acciones se reflejen en los espacios públicos donde se apropian de las plazas, en cada uno de los lugares de la ciudad para reunirse y practicar su religión”, aseveró.

Asimismo, agregó que “los que integramos la gestión municipal sentimos la necesidad de comenzar a trabajar con esta temática apenas asumimos. Maximiliano Sampaoli me planteó que teníamos que darle en la ciudad jerarquía a una Dirección de Cultos que estaba creada pero que no cumplía una acción con mayor protagonismo. Este momento que celebramos y que me emociona por ver a todos los credos que tenemos en la ciudad reunidos, amerita reflexionar sobre la tarea y la importancia que tiene cada uno de ustedes para la sociedad y creemos que podemos reconstruir el tejido social si trabajamos en conjunto”.

Por otro lado, insistió sobre el rol que cumplen las actividades religiosas en Comodoro, resaltando su importancia. “Gran parte de la población de alguna u otra manera tiene fe y sin duda es la mejor manera de ser parte de una sociedad que viva en paz, en armonía. A nosotros nos toca mejorarles la calidad de vida y eso lo podamos hacer con la ayuda de ustedes, de las instituciones deportivas, sociales a fin de llegar a muchos lugares donde el Estado llega tarde o no llega directamente”.

“Ustedes se encargan de sacar a gente de problemas muy difíciles y ellos confían mucho más en ustedes que en los organismos del Estado, depositan su vida, su fe en una labor social que realizan diariamente. Celebro poder ingresar a sus iglesias y disfrutar de vivir momentos maravillosos, conociendo lo que ustedes hacen. Necesitamos de su colaboración para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida”, exclamó Juan Pablo Luque.

Trabajar para una sociedad mejor

Por su parte, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, agradeció y felicitó a los presentes por participar de este encuentro. “Quiero agradecer a todos los credos que tienen actividad en nuestra ciudad, que han respondido muy bien a la convocatoria de la Oficina de Cultos”.

De esta forma resaltó la convocatoria y añadió “el año pasado esta actividad se llevó a cabo en el auditorio con menos gente de la que hay hoy. Seguramente el otro año vamos a tener que buscar un lugar más grande”, expresó.

En otra línea, agradeció también al intendente por la tranquilidad que brinda para trabajar y prestigiar la Oficina de Culto. “Como bien explicó Irene, este año hemos logrado la firma con Cancillería para tener el registro de Culto local y que todos los credos puedan llevar adelante los trámites administrativos y documentales que necesitan”.

“Quiero felicitar a Javier, Irene, Fátima, y a todo el equipo, por el trabajo que llevan a cabo día a día e instarlos a seguir trabajando mancomunadamente. Como charlábamos con representantes de iglesias locales, todos buscamos lo mismo: que nuestra comunidad esté un poco mejor más allá de las creencias que cada uno de nosotros tiene. Celebro este evento y espero que año tras año podamos ir creciendo”, finalizó Sampaoli.

Agradecimientos de las instituciones religiosas

Para terminar, los representantes brindaron algunas palabras en forma de agradecimiento y destacaron la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa. Javier Márquez –en representación de Soka Gakkay- agradeció al intendente Juan Pablo Luque y a toda la organización por su amable invitación para celebrar junto a todas las creencias religiosas.

En concordancia, Ramón Ramón Millaneri, en representación de las Iglesias Cristianas saludó a cada uno de los invitados, funcionarios municipales, entre otros actores por la labor que realizan en pos del bien de la comunidad. “Para mí es un gran honor representar al Consejo de Pastores de Comodoro Rivadavia, que nuclea a todos los pastores. Este Día de la Libertad Religiosa es importante porque hemos visto en diferentes circunstancias a este país, y siempre damos gracias por la libertad que tuvimos para poder predicar”.

En esta misma línea, el Padre Marcelo Nieva manifestó que “celebro la iniciativa de estos encuentros porque la sociedad ha proclamado el derecho de la libertad de cultos” y realizó una oración por una sociedad integrada que supere toda grieta. “Necesitamos corazones libres y comunidades abiertas", puntualizó.

Al mismo tiempo, el Presidente de Estaca de Comodoro Rivadavia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, Sebastián Demarco, sostuvo que “consideramos que es un derecho humano la capacidad de actuar por nosotros mismos ya que es esencial para el plan de salvación de Dios. La libertad de culto garantiza que las personas puedan ejercer su albedrío en estas cuestiones”.

"Señor intendente, celebro estas oportunidades de poder libremente expresar nuestra posibilidad de elegir y adorar a Dios de la manera que cada uno considere. Apoyamos esta iniciativa de reunirnos con otros credos y fortalecer nuestros lazos", sentenció Demarco.