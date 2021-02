Luque: "Gimnasia me cambió la vida"

‘Llegaron juntos y se van juntos’, así es para Juan Pablo Luque y Germán Issa Pfister que en un acuerdo de amistad y trabajo transitaron 14 años frente a la comisión directiva del club Gimnasia y Esgrima. Recién recibidos de sus carreras universitarias y con un deseo de hacer algo por el lugar en el que pasaron su infancia, se sumaron a trabajar en el “Verde” sin imaginarse que en la transición que se hizo, ellos iban a quedar como responsables.

Con un poco de nostalgia, pero con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos que se pautaron, en este 2021 hicieron un paso al costado de la dirigencia, pero siguen como hinchas y socios honorarios, como los nombró la nueva comisión encabezada por Pablo Ivanoff.

“Fue un cierre de ciclo medio inimaginable, desde hace años ya estaba la idea de hacer un cambio desde el punto de vista dirigencial y dejar la presidencia. Por diferentes circunstancias no se iba dando; pero por suerte logramos que se vayan involucrando en el club personas que vienen trabajando con nosotros hace mucho tiempo. Esto me permitió dejar la presidencia y a Germán la vicepresidencia, y de esa forma renovar la comisión. Considero que esto es muy sano, importante y oxigena muchísimo de cara al futuro”, expresó Luque.

El dirigente deportivo señaló que “lo más importante que me dejó el club son los amigos, las vivencias que tuvimos en todo este tiempo. La felicidad que tuve acá, en pocos lugares la obtuve".

Asimismo, recordó: “Me involucré como dirigente deportivo por primera vez cuando tenía 27 años y era discutir sobre las cuestiones del deporte. En este caso, para que esté mejor la institución y también, discutiendo y peleando con el gobernador de la provincia de ese momento sobre lo que le correspondía a Comodoro".

Bajo ese contexto, que sostuvo que "Gimnasia me cambió la vida porque terminé siendo intendente de la ciudad que amo, es la ciudad en la que quiero que mi hija crezca y quiero que mis huesos queden en Comodoro”, remarcó Luque.

Por su parte, Germán Issa Pfister eligió tres palabras para describir su paso por el "Mens-sana": infancia, pasión y futuro. “A mí me marcó desde ese lado porque me críe en el club, vivía a 100 metros de ahí. Posteriormente, todo lo que viví, no solo como dirigente sino como hincha, es pasión y futuro. Más allá de que a nosotros en este momento nos toque dar un paso al costado, creo que la perspectiva y cómo están trabajando para adelante, hace que veamos un futuro mejor, más sólido. Fuimos dirigentes casi la mitad de años que tiene Gimnasia en la Liga Nacional y eso realmente te emociona".

Además, el contador explicó: “Pienso lo que fueron los inicios, donde Juan Pablo tenía 27 años y yo 26. Ahí nos tocó una transición en el que terminamos siendo todos nuevos y él puso como condición que yo sea el tesorero y la verdad que las cosas que vivimos en ese entonces no fueron ni felices ni fáciles, pero lo importante es el camino que se recorrió. Poder haberlo hecho en conjunto con el equipo, trabajando entre todos; y hoy ver cómo está el club y decir 'lo dejamos en estas condiciones' para nosotros es un orgullo, a mí me emociona mucho”.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Siguiendo esta línea, Luque puntualizó: “Gimnasia es una institución que tiene varios frentes que tratamos de llevar adelante, una de las cuestiones es la administración. Todas las actividades que hay, la Liga Nacional que insume mucho tiempo, energía y recursos, y todo lo relacionado a infraestructura y el crecimiento a futuro que es un sueño que venimos desarrollando”, indicó el intendente municipal.

Y agregó: “Estar involucrado en el club implica tener tiempo y dedicárselo, y sobre todo tener la pasión por lo que hacemos. Ninguno de nosotros hubiera hecho nada si no estaríamos permanentemente apasionados de lo que estábamos haciendo, dejando muchas cosas de nuestra vida personal puestas en este lugar".

"Hoy tienen un grupo de chicos y chicas que realmente están muy involucrados. Ese sentido de pertenencia a mí me llena de alegría, que lo puedan hacer y tengamos la posibilidad de tener una continuidad con gente que sienta lo mismo que nosotros por el club es muy lindo”, mencionó.

En un balance general, Luque destacó: “Llegamos al club con unas instalaciones que todos conocían y nos vamos con muchos más metros cuadrados. Estamos haciendo una obra, que para mí es la más importante después de la creación del Socios Fundadores: el gimnasio que se está construyendo sobre avenida Ducos. Lo vamos a terminar y va ser un lugar hermoso, no solo para Gimnasia sino para la ciudad. Otra de las cosas importantes es haber dejado el club económicamente sólido como está hoy, fuerte y con una perspectiva de futuro que nos enorgullece e hicimos entre todos”.

LOS HINCHAS Y SOCIOS SALVARON EL CLUB

Ambos dirigentes reconocen que para llevar adelante su gestión fue vital el apoyo y acompañamiento de socios, hinchas y sponsors.

“Agradezco el apoyo de la gente, de los hinchas que nos apoyaron en los momentos más duros, que son los que más te marcan. Los primeros seis años de gestión fueron muy difíciles y eso tenía que ver con la situación en la que se encontraba Gimnasia. No se podían llevar adelante muchas cuestiones económicas. En aquel momento, corría riesgo la propiedad del estadio Socios Fundadores que estaba hipotecada. Por ejemplo, tuvimos que parar remates en el medio de los partidos porque nos querían retirar los tableros que estaban embargados”, recordó el ex presidente del “Verde”.

“Mucha gente nos ayudaba sin pedir que se los nombre. Hay un ejemplo claro, de un socio fallecido de apellido Aguirre. Lo fueron a ver Germán y Américo Issa Pfister. Él puso las manos en el bolsillo, les dijo 'tengo esto y lo pongo a disposición'. Como ese caso, hay infinidad de personas que tuvieron grandes gestos y fueron los que salvaron al club. Tanto ellos como los sponsors, que nos bancaron en las peores épocas", resaltó.

Estamos muy agradecidos con todos los sponsors que hoy nos acompañan, porque nos hacen crecer y mirar el futuro con grandeza, como lo soñamos siempre. Me llena de esperanza y alegría ver que todo lo que ideamos se está cumpliendo y esta nueva comisión lo va a poder seguir adelante con los mismos valores, las mismas ilusiones y el mismo amor por el club”, sentenció Luque.