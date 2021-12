Macri arremetió contra Riquelme y elogió a Tevez

Con el desempeño de Jorge Amor Ameal en el cargo principal y la fuerte figura de Juan Román Riquelme en la vicepresidencia en el centro de su mirada, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se mostró crítico a la actual gestión.

“Digamos que hay cosas que escucho y que no me siento identificado. No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, dijo Macri sobre el accionar de Riquelme en la directiva en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

Ahora, su mirada parece estar puesta en el futuro de Carlos Tevez como directivo: “lo imagino participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca. apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades”.

En esa línea, también agregó: “Yo siempre lo he acompañado. Le tengo un afecto especial, como a la mayoría de los que jugaron conmigo. Martín, Guillermo, el Negro. Algunos eligieron desde la dirección técnica, otros desde la dirigencia. Bienvenidos. Siempre entendiendo que a esa pasión hay que agregarle un cierto orden, una cierta racionalidad, como lo hicimos durante nuestros 12 años en Boca”.

Fuente: Infobae