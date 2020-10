La fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, cree que se terminó el tiempo político del expresidente Mauricio Macri y aseguró que "ya fue". No descartó una candidatura para el 2021 "si tuviera que entregar la salud para que cambie el país, la entregaría".

“Macri ya fue”, dijo la aliada política del expresidente, la exdiputada y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió. “Lilita” reconoció que está enojada con el exjefe de Estado y planteó en una entrevista concedida a LN+ que su tiempo político está terminado.

“Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana (Awada)”, introdujo la fundadora de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica. Y ahondó: “Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue... ¿qué más querés?”, ejemplificó ante las repreguntas.

Carrió no especificó los motivos de su enojo con el ex presidente. “A mí nunca me permitieron con una formación enorme ser presidente de los argentinos; ni el periodismo ni la gente. A él se lo permitieron y nosotros acompañamos y cumplimos mandato porque paramos dos golpes”, declaró.

Macri y Carrió mantuvieron conversaciones en junio de este año, pero algo pasó entre ellos que en las últimas semanas los separó. De hecho, “Lilita” no ocultó cuando se lo consultaron que respaldará la carrera presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, un dirigente con el que siempre mantuvo una relación cordial y que en las últimas semanas también ha tenido diferencias con Macri.

“Yo no tengo salud, pero si tuviera que entregar la salud para que cambie el país, la entregaría”, contestó cuando le consultaron sobre una eventual candidatura suya en 2021.