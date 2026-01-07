Magia en la Costanera: Comodoro celebró la llegada de los Reyes Magos

Comodoro Rivadavia vivió una noche especial este martes con la tradicional celebración por la llegada de los Reyes Magos, que reunió a numerosas familias en la Costanera en un clima de encuentro, alegría e ilusión.

La propuesta, impulsada por la Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, ofreció actividades para todas las edades y tuvo como protagonistas a niños y niñas, quienes disfrutaron de espectáculos, música y la esperada entrega de presentes.

Desde la tarde, el público recorrió la feria de artesanos y diseñadores, que acompañó el evento con productos locales y creaciones regionales. Ya entrada la noche, la celebración continuó con un espectáculo musical que incluyó la presentación del Grupo Senderos y el cierre a cargo de Pipi DB DJ, previo a la llegada de los Reyes Magos, uno de los momentos más esperados de la jornada.

Reyes Magos (2)

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la participación de la comunidad y remarcó el valor de este tipo de encuentros: “Fue un día muy especial para la ciudad y para todas las familias. La llegada de los Reyes Magos mantiene viva una tradición cargada de ilusión y genera un espacio de encuentro que convoca a grandes y chicos”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que la actividad forma parte de la agenda cultural de verano, que durante enero y febrero se despliega en distintos barrios de zona norte y sur, con propuestas culturales, muestras artísticas y espacios para que jóvenes creadores locales y regionales compartan su trabajo con la comunidad.

Reyes Magos (5)

Finalmente, Peralta resaltó el rol de los artesanos y diseñadores que acompañan cada iniciativa, señalando que su presencia “es parte de una apuesta sostenida por el trabajo local y por fortalecer espacios de participación que enriquecen cada evento y fortalecen el vínculo con los vecinos”.