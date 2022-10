Mantienen la preventiva de imputado de matar a octogenaria

Leonardo Rodríguez está imputado por el homicidio en ocasión de robo de María Estelvina Ojeda Corbett, ocurrido el 23 de julio de 2021. El representante de Fiscalía requirió se mantenga la medida de coerción y el defensor no se opuso.

Presidió la revisión realizada el martes en audiencia semivirtual el juez penal subrogante Mariano Nicosia, mientras el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Ovalle y la defensa de Leonardo Rodríguez (a través de videoconferencia desde el Instituto Penitenciario Provincial) fue ejercida por Alejandro Varas, abogado adjunto de la Defensa Pública.

El funcionario de fiscalía solicitó la presente audiencia ya que vencía la prisión preventiva que pesa sobre el imputado, la cual le fuera dictada el 25 de abril del corriente año.

Rodríguez, de 31 años, se encuentra detenido desde el 27 de julio de 2021, ya que se le endilga el homicidio de María Estelvina Ojeda Corbett, de 81 años.

Mientras se aguarda el juicio, la fiscalía sostuvo que se debe cautelar el proceso con la medida más gravosa por los elementos de cargo existentes en la causa, donde la falta de arraigo del imputado ha sido un impedimento para que pueda obtener su libertad.

Además, la pena en expectativa, en caso de recaer condena, será de efectivo cumplimiento y el imputado cuenta con antecedentes penales computables. También intentó contactarse con testigos, por lo que existe peligro de entorpecimiento.

Por su parte el defensor sostuvo que las circunstancias que fueron valoradas en la pasada audiencia preliminar no han variado y no cuenta con nuevos elementos para impugnar la decisión, por lo cual no se opuso a lo solicitado por la fiscalía.

Finalmente, el juez resolvió mantener la prisión preventiva de Rodríguez hasta la celebración del debate en abril de 2023. La causa ya ha pasado la audiencia preliminar y ha sido elevada a juicio. En tal sentido, la pretensión punitiva de la fiscalía es de 20 años de prisión.

EL HOMICIDIO

Según relató en su momento la fiscalía, el viernes 23 de julio del año pasado, siendo las 19:05 aproximadamente, Rodríguez trepó el paredón del domicilio ubicado en Huergo al 4.580, ingresando sin llaves a la vivienda de sus primos ubicada en la parte trasera donde no había ocupantes y tomó unos cordones negros. Después se dirigió al frente y golpeó la puerta del domicilio allí ubicado donde fue atendido por la víctima, a quien redujo y le ató ambas manos detrás de la espalda con los cordones, para luego colocarle una media azul en su boca con tanta fuerza que le provocó la pérdida de una pieza dentaria. Asimismo, realizó un torniquete con un trozo de un chaleco y dejó a la víctima boca abajo sobre el suelo, impedida de poder movilizarse y respirar.

Posteriormente -continúa el relato fiscal- revolvió los cajones, carteras y elementos del interior sustrayendo entre 5 y 10 mil pesos dejando a la mujer atada. Escapó por calle Jorge Cafrune y la mujer muere por asfixia posicional, siendo encontrada sin vida el 24 de julio por una vecina.

La División Policial de Investigaciones (DPI) revisó pesquisas para dar con el paradero de Rodríguez estableciendo que amigos residían en la zona alta de barrio Pietrobelli, disponiendo una consigna y el 27 de julio observaron salir a las dos personas propietarias y a un tercero con las características del sindicado como autor, quien escapó hacia el cerro, disponiendo operativo cerrojo. Fue encontrado escondido en un zanjón.

Entre los datos informáticos mencionaron que recuperaron mensajes del imputado a su tía mencionando que se quería ir pero que tenía 10 mil pesos y el pasaje costaba 13 mil, así como le solicitaba zapatillas, una remera y campera de abrigo ya que los había quemado.

Consultado sobre el hecho dijo que ya estaba “jugado” que no podía caer en cana, que no había golpeado a la víctima y que confiaba en que Dios lo iba a ayudar a salir de esta situación.

Además, tres días antes del crimen la Comisaría Séptima tomó intervención por ruidos molestos dado que la víctima se quejó porque sus inquilinos estaban con música alta y consumiendo bebidas, siendo allí identificados el imputado y sus primos. Rodríguez es oriundo de Mendoza y estaba en situación de calle. Hace cuatro días estaba conviviendo con sus primos y por ello la víctima lo conocía. Se supo que contaba con condenas cumplidas en Mendoza y La Pampa.