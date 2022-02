Marcelo Bielsa fue despedido del Leeds United

Comprometido con el descenso en la temporada actual, por una pobre cosecha de 5 victorias, 8 empates y 13 derrotas, las autoridades de la institución optaron por destituir al estratega argentino Marcelo Bielsa en busca de una reacción inmediata para no comprometer su futuro.

El Loco acumuló 6 compromisos sin triunfos, dado que la última alegría se registró el 16 de enero cuando el elenco blanco se impuso por 3 a 2 frente al West Ham. Desde aquel encuentro, los Whites sumaron constantes decepciones que pusieron en riesgo su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Fueron 5 derrotas por goleada en las últimas 6 presentaciones: Newcastle (0-1), Aston Villa (3-3), Everton (0-3), Manchester United (2-4), Liverpool (0-6) y Tottenham (0-4).

En el comunicado oficial, Leeds United valoró el trabajo del “Loco” desde su llegada misma al club: “Transformó la suerte del equipo en el campo y llevó a Leeds a los playoffs del Sky Bet Championship (segunda división) en su primera temporada completa a cargo”.

“En su segunda campaña, Bielsa tuvo éxito guiando al club al título del Campeonato Sky Bet, con 10 puntos de ventaja, lo que resultó el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años”, abunda.

“En el regreso del club a la máxima categoría, Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos (59) de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01″, destaca.

EL COMUNICADO

Leeds United puede confirmar hoy que el club se separó del entrenador en jefe Marcelo Bielsa.

El entrenador de 66 años estuvo a cargo del equipo durante más de tres años y medio, y tomó las riendas en junio de 2018.

Transformó la suerte del club en el campo, que comenzó con la demolición de 3-1 de Stoke City en Elland Road dos meses después y llevó a Leeds a los playoffs del Sky Bet Championship en su primera temporada completa a cargo.

En su segunda campaña, Bielsa tuvo éxito donde los anteriores habían fallado, guiando al club al título del Campeonato Sky Bet, ganando la división por 10 puntos y resultando en el ascenso a la Premier League por primera vez en 16 años.

En el regreso del club a la máxima categoría, el Leeds terminó noveno, asegurando la mayor cantidad de puntos de un equipo recién ascendido en la Premier League desde la campaña 2000/01.

Sin embargo, esta temporada ha resultado ser difícil y el equipo ha registrado solo cinco victorias en la Premier League.

El presidente del Leeds United, Andrea Radrizzani, dijo: “Esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar durante mi mandato en el Leeds United, teniendo en cuenta todo el éxito que ha tenido Marcelo en el club. Con Marcelo como nuestro entrenador en jefe, tuvimos tres campañas increíbles y los buenos tiempos regresaron a Elland Road. Cambió la cultura del club y nos trajo una mentalidad ganadora a todos. Los momentos creados, particularmente en la temporada 2019/20 y ganar el ascenso a la Premier League, por supuesto, vivirán por mucho tiempo en todos nuestros recuerdos, incluidos los míos y los fanáticos. Sin embargo, tengo que actuar en el mejor interés del club y creo que se requiere un cambio ahora para asegurar nuestro estatus en la Premier League. Los resultados y actuaciones recientes no han cumplido nuestras expectativas. Nos encontramos en una posición precaria en la liga y siento que ahora es el momento adecuado para traer un nuevo entrenador en jefe, para tener un impacto en la etapa decisiva de la temporada. Naturalmente, yo, junto con todos los demás en el club, queremos agradecer a Marcelo por sus esfuerzos y logros y le deseamos lo mejor para el futuro”.

El director de fútbol Victor Orta agregó: “Desde que llegó al Leeds United, Marcelo tuvo un gran impacto en el club, en una escala que no había visto antes. Ha creado un legado, supervisando importantes mejoras de infraestructura en Thorp Arch, uniendo a los aficionados y los jugadores, y brindando un camino claro para que los jugadores jóvenes hagan la transición al primer equipo. Es decepcionante que su reinado haya tenido que terminar de esta manera, dados los momentos especiales que hemos disfrutado en los últimos años, que han sido algunos de los mejores de mi carrera, pero no podemos escondernos de los resultados recientes. Me gustaría agradecer a Marcelo por su compromiso y dedicación, y le deseo mucho éxito en el futuro”.

Los planes para un tributo permanente a Marcelo en Elland Road están en marcha y se dará a conocer más información a su debido tiempo.

Leeds United intentará hacer un anuncio sobre una nueva cita mañana.

Fuente: Infobae