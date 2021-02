Marcia Larrauri: "mi meta es lograr el podio en un mundial"

De familia de ciclistas, comenzó a competir oficialmente a los 28 años, y se consagró campeona argentina en poco tiempo, además de participar en tres mundiales.

La comodorense Marcia Larrauri (34) es hija de Daniel “Popy” Larrauri, hermana de José “Firu” Larrauri, y ellos influyeron en la pasión por el deporte y el ciclismo de montaña en particular.

Primero acompañó a su hermano “Firu”, y luego siguió a todos lados a su padre, pero nunca se terminó de animar a competir. “Yo era la única mujer y nadie me sacaba a entrenar. Era muy complicado a esa edad poder entrenar. Creo que estuve un año dando vueltas, y lo dejé”, contó Marcia Larrauri, quien hoy ostenta un campeonato nacional de rally (2016) y dos campeonatos argentinos de XC (2017-18, más un subcampeonato en 2019).

“Siempre estuve ahí, y no me animaba”, continuó la ciclista, quien por cuestiones de salud comenzó a hacer spinning con el reconocido ciclista Martín Bravo, quien es hoy su entrenador.

“Siempre me invitaba a las salidas que ellos hacían, y yo no quería ir, me daba vergüenza”, hasta que compitió casi por casualidad.

Comenzó a trotar con compañeras de trabajo, hizo algunas carreras aunque admite que nunca fue lo suyo. “La verdad que no me iba muy bien, me vivía golpeando. Ahora no me va mucho mejor (risas), pero arranqué trotando con un grupo. Era lo que necesitaba, un incentivo, alguien me lleve y me acompañe”.

“Un día se hacía una competencia, dos carreras paralelas, trote y bici. Mi compañera no pudo, así que como mi viejo corría la de bicis, le pedí una bicicleta. La verdad no me tuvo mucha confianza, hay que decirlo (risas). Me prestó la bici, largué y gané la carrera. Creo que eso fue el puntapié para pensar ‘acá me puede ir bien’. De ahí, nunca más me bajé de la bici, no troté nunca más y me dediqué a esto”, describió Marcia Larrauri.

En cuanto a entrenamiento, Larrauri se sube a la bicicleta todos los días, con algunos dobles turnos con gimnasio o running. Afortunadamente, la ciclista no tuvo demasiados inconvenientes en entrenamiento durante la cuarentena por la pandemia Covid-19, entrenando en su casa y haciendo bicicleta fija en rodillo, aunque sin lugar a dudas, sí sintió la falta de montaña.

“Fue mucho tiempo sin andar en la montaña. Y se nota. Mucha banquina pero poco sendero, no tanto Infiernillo que es más técnico. Se perdió un poco la técnica, entonces es empezar de nuevo por los miedos para bajar, saltar, para todos esos circuitos difíciles. No se tiene la misma confianza tras un año parada”, explicó Larrauri, quien de todas formas se impuso de manera brillante en la vuelta a la competencia oficial, en la primera fecha del Regional organizado por la Asociación de Ciclismo de Montaña de Comodoro Rivadavia, en cercanías del autódromo General San Martín.

EL APOYO, LOS RECLAMOS Y OBJETIVOS

“Estoy muy contenta con el Ente Autárquico Comodoro Deportes. Como siempre digo cada vez que me hacen una nota, hablamos mucho con gente de otras localidades, y lo que tiene el Ente, el equipo metodológico, y el apoyo que tienen los deportistas en Comodoro no existe en otros puntos del país. Tenés a disposición ya sea gimnasio, kinesiólogo, psicólogo, médico, toda esa estructura que tiene el Ente yo no la he visto en ningún otro lado”, destacó la ciclista comodorense, que tiene previstas para este 2021 una fecha en Esquel (14 de febrero) y luego preparará su visita a Villa La Angostura (24 de abril), primera fecha del Abierto Argentino, y lugar que también será sede del Campeonato del Mundo Masters 2022.

“Mi primera vez en un Mundial fue en Italia, y cuando llegas allá te das cuenta que sos campeona argentina, pero afuera la verdad no sos nada. Y es mi pelea de siempre con los organizadores, porque aquí por ser mujeres nos dan dos o tres vueltas. Y cuando vas a un mundial te dicen 5 vueltas, y no sabes que hacer. Me pasó en el último mundial, me preguntaba cómo hago, porque mentalmente y físicamente estaba preparada para tres vueltas. Me fue bien, llegué cuarta, pero me di cuenta que no estamos preparados, y es mi reclamo en cada carrera, porque después salimos afuera y no tenemos nivel. Y así es, tratando de mejorar todo el tiempo”, explicó.

“Mi primer objetivo fue competir en un Argentino. Tuve mucha suerte, porque salí campeona argentina contra todos los pronósticos. En 2018, que fue el segundo año, me volvía consagrar campeona argentina, y eso me entusiasmo mucho para salir afuera. Hice tres mundiales, y mi meta es lograr el podio en un mundial. En el último mundial estuve muy cerca, hice un cuarto puesto. Hacer podio mundialista sería muy importante”, consideró Marcia Larrauri.

“La última meta ya es algo familiar. Tanto mi hermano como mi papá, dos destacados en la disciplina, ganaron la Mara Dorada en diferentes años, y la pelea familiar es que yo no la tengo. Puedo haber sido campeona argentina, haber ido a mundiales, pero no gané la Mara Dorada”, cerró entre risas la ciclista comodorense.