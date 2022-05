Marcos Senesi: "desde chico sueño con jugar en la selección argentina"

Marcos Senesi vivió una semana agitada, luego de ver su nombre marcado en las listas de convocados de Argentina y de Italia. Ambos seleccionados disputarán la final entre el campeón de América y el de Europa, en Wembley, y requirieron de los servicios del jugador.

Sin embargo, en las últimas horas, el exdefensor de San Lorenzo decidió jugar para la “Albiceleste”. "Para mí es un privilegio que me busquen dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien, pero la decisión ya está más que tomada. Desde chico vengo soñando con jugar para la Argentina, hace un año vengo acostándome pensando en tener mi chance".

Además, se ilusiona con el Mundial de Qatar: "La ventana está abierta y yo voy a escalar hasta tratar de meterme. Si no llego, no llego, pero voy a dar todo para poder tener esa oportunidad". Y agregó: "Siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, tanto dentro de la cancha como afuera, pero después el que tendrá que tomar la decisión, por sí o por no, es el entrenador".

Por su parte, el elenco italiano también utilizó sus artilugios e intentó convencer a Senesi de ponerse la camiseta Azzurra. Roberto Mancini, entrenador del seleccionado, se comunicó con el argentino, quien reveló: "Quiere armar una nueva Selección y quería que formara parte de eso. Va a hacer una renovación importante".

El futbolista de 25 años tiene el foco puesto en el compromiso histórico de su equipo, quien jugará el próximo miércoles la final de la Conference League frente a la Roma de José Mourinho, en Rumania. "Creo que todavía no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo como equipo. Es una nueva copa que todavía no la tiene nadie, eso es algo lindo y queremos hacer historia en el club".