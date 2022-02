Mariana no pudo resistir más mientras esperaba un corazón

Mariana Ditzel, la joven oriunda de Comodoro Rivadavia, padecía una miocardiopatía dilatada no compactada y necesitaba de manera urgente un corazón para continuar viviendo. Se encontraba primera en la lista de trasplantes de corazón del INCUCAI.

La noticia se conoció anoche y conmocionó a todo el país, luego de que si situación trascendiera tras padecer una enfermedad que la puso entre la vida y la muerte.

Mariana falleció ayer. Luego de varias semanas de agonía esperando un corazón para ser trasplantado en su cuerpo, su cuerpo no resistió. Se le había suministrado un medicamento procedente de Canadá que iba a ayudar a que pudiera esperar más tiempo, pero habrían señalado que la situación ya "era irreversible" y que era demasiado tarde.

Con el correr los días, la situación de salud de Mariana se complejizó en la zona de sus pulmones, e incluso la posibilidad de recibir exitosamente un corazón en su cuerpo cada vez se iba reduciendo.

Su pareja, Renzo Mamaní, le escribió una carta de despedida en las redes sociales que conmovió a quienes la leyeron:

download.png

"Cuando nos enteramos de la enfermedad lloramos, lloramos muchísimo, me acuerdo muy bien el día. Te prometí que jamás te iba a dejar sola, te prometí que yo iba a ser tu escudo, me prometí a mi mismo que iba a hacer todo para que disfrutes al máximo cada momento, que jamas haya un "no" a algo en tu vida. Se que sabias que vivía por y para vos, aunque no lo hablábamos, yo se que lo sabias.

Te juro que intenté cumplir con todo, te juro que hice cada cosa que estuvo a mi alcance ,la vida entera no me va a alcanzar para agradecerte por haber sido mi compañera, mis días, mis ganas de aprender

Te voy a amar cada día de mi vida. Esperaba un ángel donante, y no me di cuenta que el ángel eras vos y que el milagro era que hayas vivido y compartido tu vida conmigo.

Te amo", expresó en joven en las redes sociales.