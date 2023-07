Mariano Caprarola: "Si yo digo quien protege a Aníbal Lotocki, aparezco en un zanjón"

El productor de moda Mariano Caprarola realizó una fuerte denuncia contra Aníbal Lotocki, de quien fue su amigo durante varios años. El cirujano se encuentra condenado cuatro años de prisión por lesiones graves en el marco de la denuncia que realizaron Silvina Luna, Vicky Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, y además está procesado por "homicidio simple por dolo eventual" pero sin prisión preventiva por la muerte del paciente Rodolfo Cristian Zárate.

"Me enfermó. Tengo una insuficiencia renal. No puedo decir la palabra ‘asesino’ porque eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso, pero el día que la Justicia lo ponga detrás de las rejas, voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo", comenzó Caprarola al ser consultado sobre Lotocki.

Muy afectado por el estado de salud actual de Silvina Luna, a quien describió como "una gran amiga”, no pudo contener las lágrimas al referirse al cirujano condenado.

“No lo puedo nombrar, cuando lo nombro me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de la clínica que tenía en Belgrano, imaginate el grado de confianza que tenía”, contó y agregó: “En ese momento yo era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”.

Caprarola contó que, tras su intervención con Lotocki, tuvo que someterse a una segunda operación para sacarse el metacrilato del cuerpo, la cual fue llevada a cabo por el médico especialista el cirugía plástica, Sergio Rossaroli.

“Durante mi operación, me contó que era como estar cortando una botella de pástico. En la grabación se escucha el ‘crack crack’. Eso es lo que yo tenía adentro” .

Entonces denunció: "Si yo hoy digo quién es su protección, termino en un zanjón muerto. Lo protegen y mientras lo sigan protegiendo son dos los hijos de p... No puedo decirlo porque tengo una madre de 91 años y quiero que me disfrute un poco más".

Caprarola contó que, cuando comenzó con los síntomas por la colocación del metacrilato, fue “inmediatamente” a atenderse con otro médico: “No podía perder el tiempo en hablar con un encantador de serpientes”.

“Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos, que deberías estar tras las rejas y no en tu casa con el beneficio de la libertad”, cerró de forma contundente.