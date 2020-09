Mario Valle deja el TC Pista y se ilusiona con sumarse al TN

Ya venía pensando su continuidad en el Dole Racing, y en las últimas horas decidió bajarse del TC Pista. Mario Valle, el piloto nacido en Rawson, confirmó en el programa radial Entre Curvas de la ciudad de Trelew que no seguirá en el TC Pista.

"Durante lo que queda del año colgamos los guantes. Cada vez que lo digo me pega fuerte. Habrá que poner la cabeza en otro lado", dijo el piloto capitalino que había estado presente en las dos primeras fechas disputadas en Río Negro y Neuquén.

Valle explicó además que el presupuesto fue fundamental en su decisión de no seguir. "Cuando se empezó a hablar de una vuelta estábamos todos entusiasmados, siempre y cuando estén dadas las condiciones y protocolos para los pilotos. Después los números mandan en el automovilismo, y nos dimos cuenta que era imposible volver de la forma que se proponía", admitió el piloto capitalino.

El Dole Racing fue tajante en su postura, y si bien fue difícil para el piloto, asegura que son las reglas de juego y las acepta. "Desde el equipo no bajaban el presupuesto y además nos dijeron que le hacíamos un favor no subiéndonos. Esa respuesta nos arruinó porque en medio de esta pandemia no alcanzó a juntar ni la mitad de los sponsors. Sin lugar a duda que no encuentro la forma de llegar a lo que está pidiendo el equipo", reconoció.

La temporada 2020 ha sido atípica para el ambiente automovilístico en la Argentina, pero siempre es positivo mirar el futuro, y en ese sentido adelantó que "tuvimos ofrecimientos del TN de equipos importantes, como el de ‘Pepe’ Martos, Alifraco y Belloso. Fueron buenas charlas y nos gustó que nos hayan tenido en cuenta, pero por cuestiones de pandemia y salud preferimos esperar para el año que viene. Las puertas están abiertas para el 2021".

Por último, Valle remarcó su gran anhelo: "el sueño siempre es llegar al TC, pero la Clase 3 del TN hoy en día es una categoría popular donde uno se puede codear con pilotos de renombre. Está muy buena y siempre me tentó, pero nunca pude hacerla".