Martita Fort señaló a Daniel Osvaldo por "pegársele" en un boliche

“El encuentro existió”, aseguró Guido Záffora sobre Martita Fort y Daniel Osvaldo, quienes coincidieron en un boliche de Miami, en donde cada uno está de vacaciones con sus respectivos amigos.

La joven de 17 años viajó a los Estados Unidos junto a su hermano mellizo, Felipe, y su tutor legal Gustavo Martínez, quien quedó a cargo de la tutela de los chicos cuando falleció su padre, Ricardo Fort.

El exfutbolista, en tanto, había llegado a la ciudad de la Florida acompañado por Gianinna Maradona, proveniente de Dubai: viajaron a mediados de diciembre para asistir al partido entre Boca Juniors y Barcelona por la Maradona Cup, y en donde le realizaron un homenaje a Diego.

Sin embargo, pocos días después de que la entonces pareja se instalara en Miami, comenzaron las peleas que derivaron en una fuerte crisis y ¿separación?

Todo comenzó cuando el músico manifestó sus ganas de salir por las noches y su novia intentó persuadirlo al explicarle que se trataba de viaje familiar: habían ido su madre, Claudia Villafañe, su hijo Benjamín Agüero, y su hermana Dalma con su esposo Andrés Caldarelli y su hija Roma, que en marzo cumple 3 años -actualmente ellos están en Disney-.

Después una fuerte discusión, Osvaldo abandonó el departamento en el que se alojaba con la diseñadora de moda y comenzó a mostrar en sus redes sociales sus actividades nocturnas con amigos. Así como también aparecieron imágenes con mujeres que le pidieron fotos de recuerdo. También viajó un fin de semana a Nashville (Tennessee) y regresó a Miami.

Mientras tanto, Gianinna se quedó allí con sus primos, los hijos de su tío Hugo, quien falleció el 28 de diciembre: según se pudo ver en su Instagram, ella también salió de noche, pero no se encontró con el líder de Barrio Viejo. Y de haber sido así, no lo quiso compartir públicamente.

En tanto, Osvaldo salió con amigos a un exclusivo boliche de Miami al que suele asistir Martita Fort. La información la brindó el panelista de Es por ahí verano y reveló cuál fue la reacción de la hija de Ricardo Fort al ver al exfutbolista de Boca en el local bailable.

“Él se acercó a la mesa, le empezó a hablar. Ella lo trataba bien, pero lo miraba con cara de ‘no tengo idea, no sé quién es’”, dijo el periodista en el ciclo que conducen Julieta Prandi y el Tucu López por la pantalla de América.

Luego, reprodujo las palabras de la joven de 17 años sobre su encuentro con el deportista que acaba de cumplir 36 años, el pasado 12 de enero.

“Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quién era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, estaba disfrutando. La verdad es que fui al boliche para otra cosa: estoy acá de vacaciones. Se acercó, pero no sabía quién era el viejo ese”, aseveró Martita marcando una distancia con Osvaldo, y lejos de querer quedar involucrada sobre aquel posible encuentro en un boliche de Miami.

Fuente: Infobae