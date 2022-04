Desde ATECh afirmaron que hay más de 60 trabajadores que no percibieron sus salarios en Comodoro y más de 300 en toda la provincia. No hay respuestas sobre este tema, ni sobre la apertura de paritarias y la reparación de escuelas.

Más de 300 docentes no cobraron sus haberes

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) denunció que más de 60 trabajadores de Comodoro y más de 300 en toda la provincia no han percibido sus salarios en tiempo y forma. “Enviamos telegramas laborales porque tenemos un gran número de docentes que no han percibido los haberes de marzo. En Comodoro Rivadavia hay más de 60 docentes que no han cobrado. Se enviaron los reclamos a Rawson porque hay más de 300 docentes afectados en toda la provincia. Esto sigue dando cuenta del ajuste que aplica el Gobierno”, cuestionó Alejandra Soto, titular de la Regional Sur de ATECh.

Asamblea docente (14).jpeg

En diálogo con El Patagónico, la dirigente gremial criticó la falta de respuestas del Ministerio de Educación. “Sabemos lo que significa no cobrar el sueldo y nadie puede subsistir sin cobrarlo porque cada uno tiene sus compromisos. Es por eso que están en condiciones de hacer la retención de servicios debido a la falta de respuestas del gobierno. Si bien se planteó la situación con la presentación de todos los reclamos que se recabaron, no tuvimos una respuesta en función a lo que había sucedido y por qué no estaban cargados sus haberes”, aseguró.

Asamblea docente (13).jpeg

El gremio docente llevó a cabo el martes asambleas en toda la provincia para evaluar cuáles serán los próximos pasos de sus reclamos. “El gobierno ha dado por terminada la discusión paritaria hasta el 10 mayo y mientras tanto la inflación sigue aumentando y nuestros sueldos no alcanzan. Es por ello que seguimos luchando y realizando asambleas que nos permiten debatir y analizar cada una de las realidades que hay en las escuelas”, aseveró.

“Seguimos teniendo problemas edilicios, falta personal operativo, falta de calefacción y de agua, y hacinamiento de alumnos por falta de espacio. También falta construir escuelas. Los barrios han crecido y ya no pueden absorber más matricula”, agregó.

La sobredemanda que tienen los establecimientos llevó a que las autoridades coloquen módulos. “Sabemos que es un paliativo. Es una situación real la que se presenta porque al tener que instalar módulos es porque no hay el espacio suficiente”, destacó Soto.

Asamblea docente (6).jpeg

Los docentes también visibilizaron su situación con carteles y banderas. “En estos días de lluvia y frío queda en evidencia la falta de calefacción y que no era tan válido el discurso de principios de año de que todas las escuelas iban a estar en condiciones para poder llevar a cabo el dictado de clases de manera normal”, cuestionó.

“Seguimos reclamando ante un gobierno que ajusta y vulnera derechos constantemente. No bajamos los brazos y apuntamos al fortalecimiento de la organización e ir a las asambleas y debatir porque es ahí donde tenemos la fortaleza necesaria para hacerle frente a este gobierno”, afirmó la titular de la Regional Sur de ATECh.