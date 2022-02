Más de 60 escuelas abrieron sus puertas para recibir a sus estudiantes

Con 47 establecimientos de Nivel Secundario y otros 17 de Inicial y Primaria, niñas, niños y adolescentes regresaron hoy a la escuela para participar en alguna de las acciones diseñadas por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, para revincular a los estudiantes con el sistema educativo.

De este modo, acompañados por supervisores, directivos y referentes institucionales, como por integrantes del equipo de gestión de la cartera educativa, las escuelas abrieron sus puertas para recibir a sus comunidades. En el caso de Nivel Inicial y Primario se puso en marcha el programa Escuela Abierta para Vos en sintonía con la línea nacional Volvé a la Escuela.

“Desde la jurisdicción tenemos el desafío de fortalecer las trayectorias escolares y atender en especial la situación de quienes se desvincularon o tuvieron un vínculo de baja intensidad y eso supone poner en marcha una multiplicidad de acciones desde una mirada integral, que contenga a los estudiantes y propiciando nuevas maneras y situaciones de enseñanza y de aprendizaje para priorizar capacidades y saberes”, dijo el subsecretario de Educación, Miguel Casanova, durante la recorrida que realizó esta mañana por escuelas de Trelew.

INICIAL Y PRIMARIO

La propuesta para Nivel Inicial y Primario se llevará adelante desde hoy y hasta el 25 de febrero y la oferta incluye distintos talleres que integrarán lo recreativo y lo pedagógico, con teniendo en cuenta las distintas áreas como Educación Física, Música, Arte, Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El dispositivo se desarrolla en 11 sedes en las seis regiones educativas con el propósito de revincular estudiantes que vieron alteradas sus trayectorias en estos tiempos de pandemia.

En la Región Educativa I (El Hoyo), los interesados pueden acercarse a la Escuela Nº 223 (sede conjunta con 453); en la Región II (Puerto Madryn) en la Escuela 168 (sede con 434); en la Escuela 222 y en la Escuela 150.

En la Región III (Esquel) asistir a la Escuela Nº 76 (sede con 409); en Región IV (Rawson), en la Escuela 167 (con 404) y en Trelew en la Escuela 207 (coordina con 451).

En la Región V (Sarmiento), en la Escuela 82 (articula con 460) y en la Región VI (Comodoro Rivadavia) en la Escuela 413 y en la 416.

“Es un proyecto muy interesante y sabemos que es algo que las familias recibirán de muy buena manera porque en este tipo de territorio donde la vulnerabilidad social es alta, buscan contención, que los chicos vuelvan. Este programa será de mucha ayuda porque venimos de un año que para esta escuela fue muy difícil, donde tuvimos que buscar distintas alternativas para que los chicos recibieran las tareas de sus docentes. Por eso, este programa servirá para darles a los chicos continuidad ya que su cierre empalma con el inicio del ciclo escolar”, dijo Claudia Ampuero, vicedirectora de la Escuela Nº 207, del Barrio INTA.

“En nuestra escuela tuvimos varios niños desvinculados a quienes tuvimos que ir a buscar con el equipo directivo, este programa representa una buena propuesta porque además recibimos a niñas y niños de otras escuelas, es un programa para todos”, destacó y señaló que las familias “cuando ven la escuela abierta y algún referente, como nos ocurrió hoy, se acercan, se interesan, y preguntan cuál es la propuesta por eso estamos seguros de que con el correr de los días más familias traerán a sus hijos”, indicó.

SECUNDARIO

En tanto, para quienes transitan por la educación secundario, hoy abrieron sus puertas 46 establecimientos que entendieron la necesidad de brindarle a su comunidad estudiantil acompañamiento para abordar aquellos espacios curriculares que mayores dificultades le significaron.

Diana Servero, profesora de Matemática en la Escuela Nº 744, de Planta de Gas, es hoy la coordinadora del programa Escuela de Verano en la institución. “Amo esta escuela y me encanta este programa así que cuando la directora Graciela Pugh me ofreció ser la coordinadora ni lo dudé porque hace siete años que participo y sé lo que significa para las y los estudiantes contar con este espacio de aprendizaje”, confió.

Se inscribieron para ser parte del programa 200 estudiantes y aunque el número es importante, Servero reconoció que resultó difícil convocarlos después de la pandemia. “La verdad es que no fue una tarea sencilla volver a llamarlos a la escuela después de un tiempo muy complicado, en un establecimiento con un contexto difícil. Pero nunca hay que subestimarlos hoy, a las 8 de la mañana, estaban acá”, dijo valorando la actitud de los estudiantes.

Luciano, a punto de cumplir los 15, salió temprano desde su casa en el barrio Tiro Federal y fue a la escuela. “El año pasado se me hizo muy difícil porque no teníamos continuidad ni frecuencia con los profesores. Además, cuando era virtual, solo tenemos un teléfono y a veces no teníamos datos y así perdí el ritmo, me fue imposible”, confió.

Matemática, Lengua, inglés y Educación Física son los espacios con mayores inscriptos, informó la profesora. “Nos enfocamos en nuestra comunidad porque son muchos. Antes las instituciones trabajaban en red, pero en esta edición cada escuela atiende a su propia matrícula y cada institución decidió si ofrecía o no el programa Escuela de Verano”, detalló.

Las escuelas que ofrecen Escuela de Verano son las siguientes: 28 de Julio: Escuela 773; Cholila: 727; Comodoro Rivadavia: 711, 743, 770, 796, 799 y 7715; Cushamen: 7709; Dolavon: 781; El Hoyo: 734 y 7727; El Maitén: 726 y 7719; Epuyén: 774 y 701; Esquel: 708 y 758; Lago Puelo: 717, 765, 788; Puerto Madryn: 750, 775, 786, 7707, 7726 y 736; Rada Tilly: 718; Rawson: 702, 729, 752, 753 y 795; Río Mayo: 706; Sarmiento: 725 y 739; Tecka: 782; Trelew: 720, 724, 730, 744, 759, 771, 714, 748 y 7718 y Trevelin: 705.