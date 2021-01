Matías Vargas: "lo físico va a ser muy importante"

La Etapa Clasificatoria del Torneo Regional de Transición cerró la primera rueda en la Zona Patagónica 2, donde la Comisión de Actividades Infantiles es líder con 4 puntos, Jorge Newbery es el escolta con 2 y Huracán cierra con 1.

Los tres equipos que representan a la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia llevan jugados dos encuentros y ahora se aprestan a encarar la recta final, que comenzará este domingo con un nuevo clásico, mientras que la CAI tendrá descanso.

El “Azzurro” debutó el sábado, con un triunfo por 3-2 sobre el “Globo”, y el miércoles le empató al “Aeronauta” sobre el final (1-1). Por cómo se dio el partido, los dirigidos por Nicolás Segura y Andrés Silvera pueden ver el vaso medio lleno.

Para Matías Vargas, delantero de la CAI, este punto termina siendo muy positivo. “Fue un partido muy duro, trabado, los dos equipos tuvimos chances de ganarlo sobre el final. A nosotros nos sentó un poco mejor el empate, porque ellos están obligados a ganar el clásico. Ahora nos toca descansar y luego prepararnos bien para la próxima fecha”, destacó esta tarde en diálogo con El Patagónico.

De todas maneras, Vargas, quien ante Huracán anotó el tercero, reconoció que frente a Newbery tuvieron falencias. “Del primer partido rescato la actitud de querer ganar el partido, de ir para adelante. Ayer tuvimos más espacios y podríamos haber jugado un poco más, pero no estuvimos finos con la pelota y, en mi caso, no me sentí bien en las definiciones”, admitió.

De cara a lo que viene, el delantero “azzurro” sabe que lo fundamental será llegar bien en lo físico. “Ellos venían de tener más descanso y nosotros habíamos terminado con molestias el sábado. Ayer se sintió el partido y también afectó el calor, así que estos días van a ser fundamentales para recuperarnos bien en lo físico. Tenemos dos finales y lo físico va a ser muy importante. En lo mental estamos muy bien, eso no va a ser un problema”, remarcó.