El día después de la esperada entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez sigue generando repercusiones. En Los ángeles de la mañana (El Trece) complementaron la información que salió a luz en la charla con la diva en París, y aseguraron que hubo un fuerte mensaje que desató la indignación y la bronca que derivó en la famosa historia de la empresaria contra Eugenia La China Suárez. Aunque ya había trascendido parte del contenido del chat entre la actriz y el delantero del PSG, la panelista Yanina Latorre aclaró que no fueron los “intercambios platónicos” los que más le dolieron a la mediática, sino más bien las osadas propuestas de la ex Casi Ángeles.

“Wanda sostiene que La China le hacía un trabajo psicológico finito a Mauro porque le abría la puerta pero se la cerraba, le decía: ‘No hablo con casados, pero vos sos mi permitido’; ‘Yo estaba enganchada y él me insistía’; ‘Vos te vas a separar de tu mujer’”, afirmó De Brito. Dejando entrever que charló con Nara antes del inicio del programa, el conductor compartió algunas conjeturas de la empresaria: “Él le mandó los fueguitos, pero ella le pasó el teléfono y ahí empezaron a hablar; por eso me dice que obviamente le molesta ella, y sabe que el culpable es Mauro”.

A su vez aclaró que en el chat que leyó la empresaria notó que su marido siempre le ponía excusas a la actriz para concretar un encuentro físico. “Cuando viaja Wanda y sube historias de que está rumbo a Milán con las hijas y la hermana, La China le escribe a él y le pone algo como: ‘Estoy viajando, yendo’, como diciéndole que iba directo a verse con él ni bien se quedó solo”, detalló De Brito. También aclaró la versión de los frecuentes “bloqueos” de la actriz al delantero en las redes sociales: “Ella le habría escrito: ‘Me duele verte con Wanda’, porque veía los posteos de él con Wanda, y como le dolía lo bloqueaba, y ahí perdía contacto dos o tres días; algo que no se condice con la supuesta versión de su comunicado donde afirma que Icardi le mintió y le dijo que estaba separado y ella no sabía que seguía casado”.

Como si todo eso fuese poco, el conductor dio a conocer más detalles: “Cuando se encontró con La China finalmente Icardi habría dicho: ‘Cuando la vi me quise morir’, porque parece que lo apuró demasiado; según cuenta Mauro había cosas que a él no le cerraban en esa habitación, y él pagó el hotel, eso me lo confirmó Wanda”. Sin ahondar más en los motivos por los que se habría “desilusionado” de la actriz, De Brito se mostró incrédulo con la versión del futbolista: “Es medio nabo, si ella va hasta París qué esperaba, que ella haga de la polaca de ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza)”.

En ese momento Latorre lo interrumpió para aclarar que Nara le contó exactamente la misma versión, y arremetió de lleno contra el “mensaje ilustrado” que dejó sin palabras a la empresaria: “Es una imagen con un mensaje que tiene contenido sexual explícito”. Minutos después aseguró que se trata de una “foto con una postura de yoga con las piernas abiertas y una propuesta del acto”. De Brito ratificó la información y explicó que no era posible reproducir la imagen por el alto voltaje de la conversación.

“Wanda me repite mucho que ella jamás le escribiría algo así a alguiente, y siente que no muchas mujeres escribirían algo de esa naturaleza por una cuestión de valores”, cerró el conductor. Anteriormente, la esposa de Diego Latorre ya había compartido algunos fragmentos de las conversaciones vía Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras, donde la actriz y el futbolsita mantenían conversaciones telefónicas.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la ex de Benjamín Vicuña. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación. Además, dio detalles de la crisis que estaba transitando con la madre de sus hijas: “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”. A su vez, una de las frases que le habría dicho Icardi para conquistarla, habría sido: “Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”.

Fuente: Infobae