"Me parece mal cuando con una copa de Malbec se opina de todo"

La crítica llega en un momento de plena ebullición en Juntos por el Cambio. “Que se alienten movilizaciones democráticas no me parece mal. Sí me parece mal cuando alguien desde su casa desde Skype y con una copa de Malbec opina de todo”, dijo el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

“Que se alienten movilizaciones democráticas no me parece mal. Sí me parece mal cuando alguien desde su casa, desde Skype y con una copa de Malbec opina de todo”, dijo el jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Las palabras de Valenzuela se dieron en el marco de una entrevista con Futurock, donde el intendente se explayó sobre las vías de diálogo iniciadas en los últimos días con representantes de la plana nacional del Gobierno como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Valenzuela se refirió a la gestión de Alberto Fernández y, en tono antigrieta, señaló: “A Alberto lo conozco hace años, si le va bien a él nos va bien a todos. Y el año que viene competiremos como corresponde”.

En esa misma línea, el alcalde de Tres de Febrero dijo: “Tenemos una responsabilidad que es gobernar y eso nos define. Tenemos una manera de trabajar menos opinadora y más práctica y tenemos que dialogar. El que tiene un liderazgo partidario le habla al electorado, nosotros tenemos que gobernar”.