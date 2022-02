"Me sacan al aire y me preguntan cosas de fútbol y de mi novio"

La propia deportista manifestó su malestar con el contenido de la nota y por cómo había sido presentada en el graph. Asimismo, contó que había sido contactada con la excusa de hablar de su carrera, pero ya en el aire todo cambió: al llamarla, los periodistas solo se enfocaron en su novio, el futbolista Lucas Alario, ex jugador de River.

"Cuatro llamadas perdidas y un mensaje preguntándome de mi carrera, pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de fútbol y de mi novio", inició su descargo Albertario en las redes sociales, citando la entrevista que el mismo medio publicó en su cuenta de Twitter.

“‘La pareja de Alario’. Gracias TyC por la nota, después les paso el cel de Luqui así le preguntan de su carrera a él", cerró irónicamente la deportista.

Más tarde, compartió una captura de la conversación con la producción del programa: "Si sos deportista, tenés cuatro llamadas perdidas, te llega este mensaje sin decir qué programa es, pero te preguntan por tu carrera... obvio que voy a salir al aire. Después me encontré con otra cosa. Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire", explicó.

La Leona fue convocada por uno de los segmentos de TyC Sports para hablar sobre su carrera deportiva. Sin embargo, la entrevista se extendió enfocada en el futbolista: la posibilidad de que integre la lista de 23 hombres de la Selección para el Mundial de Qatar, su falta de continuidad en Alemania por la competencia con Patrick Schick, y las versiones de una posible oferta de Palmeiras y hasta de River Plate luego de que las negociaciones por Valentín Castellanos no llegaran a buen puerto.

“Creo que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea la verdad. Charlamos un montón pero eso es una decisión que debe tomar él y, si bien no es muy fácil que suceda eso, creo es más que nada una cuestión del club. No entiendo mucho cómo es en el fútbol, pero es una pregunta que tiene que responder él”, respondió amablemente Albertario, que viene de ser clave en el equipo que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos.

Sin embargo, los periodistas de TyC continuaron e insistieron con las preguntas sobre Lucas Alario y su posible vuelta a River: “¿Extraña Argentina? ¿Le gustaría venir acá como opción de vida?”, “¿Estuvo a punto de irse al Palmeiras?”.

“Cualquier persona que se va a vivir afuera extraña su país. Me pasaba a mí cuando estaba afuera, uno quiere estar cerca de sus amigos, de su familia, pero él (Alario) es una persona muy profesional y le toca estar allá por su club. Lo nuestro está charlado, obviamente que nos extrañamos un montón, pero yo lo banco en lo que él decida, no sé qué responderte la verdad”, se limitó a decir la Leona.

Tras este desagradable momento, Albertario se expresó en las redes sociales donde recibió el apoyo de miles de usuarios que calificaron lo sucedido como un acto de machismo. Además, hubo quienes recordaron y destacaron los logros de la Leona.

“Por si no entendiste lo qué pasó con Agus Albertario es la definición práctica de IN VI SI BI LI ZA CION”, expresó la periodista Romina Sacher.

En esa misma línea, otra usuaria sumó: “Una buena muestra de cómo los medios tratan a las deportistas mujeres. Agustina Albertario es una deportista hiper reconocida, a la q un canal nefasto convoca por su calidad de “mujer de”, engañándola. Dan asco”.

“Con respeto a Lucas, pero Agustina Albertario tiene una trayectoria deportiva mayor que la del mismísimo Alario y le ponen “la novia de?”. Que periodismo del orto tenemos”, escribió una usuaria.

“Medallista olímpica, campeona del mundo con la selección, una de las representantes más influyentes del hockey nacional. Pero parece que pesa más que sea: "La novia de Alario". Yo me pregunto qué ganó Alario al lado de Agustina Albertario...”, sumó un tercero.

El pasado 29 de enero Las Leonas fueron campeonas de la Copa América. Días más tarde, Agustina Albertario fue elegida como la mejor jugadora del partido entre la Selección y Bélgica.

La Selección argentina de hockey ya clasificó a la Copa del Mundo que se va a disputar en junio en España y Países Bajos.