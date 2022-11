Médicos de Chubut inician medidas de fuerza

En una carta abierta, médicos del sur de Chubut se refirieron a “la compleja y difícil situación que actualmente atravesamos”, añadiendo que “desde hace varios años, este sector fue postergado o dejado de lado. También, queremos comunicarles que los acuerdos salariales que se lograron para el sector de salud no han contemplado las necesidades de los profesionales. Esto abarca desde aspectos muy relevantes como la no participación de nuestro sector en la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (COPIC), hasta cuestiones más simples como no considerar nuestra opinión, sugerencias, o recomendaciones construidas desde la experiencia en las áreas en donde nos desarrollamos”.

Al referirse puntualmente a la cartera que conduce Miryám Monasterolo, señalaron que “desde ya hace varios años la única manera que el Ministerio de Salud ofreció para mejorar los sueldos fue a través del uso de “horas de guardia” siendo esta una forma “camuflada” de aumento salarial que claramente no es la manera que deseamos los profesionales. Y en caso específico de los médicos de los centros de salud, directamente ningún tipo de mejora. Además de esto, no contamos con una jerarquización profesional, lo cual se traduce en que, aunque se realicen especializaciones o cursos de perfeccionamiento, no se obtenga ningún tipo de ascenso en la categoría”.

Resaltaron que “existen diversas razones, pero sabemos que la salarial es una muy importante, ya que la residencia implica dedicación exclusiva, gran número de horas de trabajo, tener un sueldo menor por al menos 3 años para que luego de obtener la especialidad no exista reconocimiento jerárquico de la misma. Esto último significa que en los próximos años no contaremos con especialistas que puedan dar atención a las problemáticas de la población”.

Resaltaron además que “todos los profesionales que trabajan en Salud Pública lo hacemos con mucha vocación y compromiso, y pese a que el contexto es desfavorable, se intenta hacer la tarea de la mejor manera posible. Y si hemos decidido permanecer en el sistema es por las numerosas satisfacciones que tenemos día a día a nivel profesional y personal realizando la profesión que elegimos y de la que estamos orgullosos”.

LA MEDIDA Y LO QUE PIDEN

Puntualmente, este jueves iniciaron un reclamo por mejores condiciones laborales. Por esa razón, decidieron iniciar la “marea blanca” en Chubut. “Actualmente sucede lo mismo en otros lugares del país. Damos a conocer lo que sucede a la población porque todos formamos parte de esta sociedad y merecemos mejores accesos a nuestros derechos básicos. Los pedidos concretos a las autoridades son:

• Un aumento del básico 60%

• Un aumento de la hora guardia 100%.

• Un aumento del Adicional Médico del CAPS (art. 86 del CCT) de 200 ítems básicos a 600 ítems básicos. • Un aumento del Adicional Responsabilidad Profesional Medica (art. 87 del CCT) del 10% al 60%.

• Aumento sueldo del médico residente y ofrecimiento de vivienda o plus de vivienda digna mientras se encuentre en formación.

• El bono de compensación en el mes de diciembre.

• Solicitar de forma urgente que se dé curso a la creación de la Carrera Médica, que permita la jerarquización de los especialistas y los profesionales que están en capacitación continua.

“Para finalizar, expresamos que este grupo de médicos no pertenece a ningún grupo político. También, está compuesto por las más diversas ideologías y solo respaldados por AGREMEDCH. No pretendemos desestabilizar ni perjudicar a ninguna gestión gubernamental. Por lo tanto, se espera crear instancias de diálogo fluido con el Ejecutivo y Legislativo, resaltando la imperiosa necesidad de avanzar en los primeros 6 ítems antes de finalizar el presente año. Necesitamos que cuiden a quienes los cuidamos”, concluyen.