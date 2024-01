Menna denunció deuda millonaria de gremio legislativo con el ISSyS

Este martes por la mañana el vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, llevó a cabo una conferencia de prensa en el Auditorio de la Legislatura.

"La convocatoria fue con el fin de exponer una presentación que se llevó a cabo en la Legislatura el 7 de diciembre, el penúltimo día de la dirigencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros, en donde la entidad reclama una deuda con la caja en concepto de aportes y contribuciones previsionales de casi 137 millones de pesos, conceptos de aportes de contribuciones jubilatorias y de obra social que la Legislatura había dejado de hacer", dijo Menna.

"A raíz del rastreo se constató que desde el mes de septiembre del 2022 se había dejado de aportar y contribuir sobre un concepto de los trabajadores de la Legislatura que es el fondo solidario", añadió.

"El convenio colectivo de la Legislatura establece que los aumentos de sueldo que se determinen en base a las partidarias, ese primer incremento se destina al sindicato, a dicho fondo", continuó.

Menna acotó que "esa deducción aportó a la caja y a la obra social. En septiembre del 2022, en base a un dictamen, se dejó de hacer eso. Se pasó a transferir ese 100% a la entidad sindical, pero se dejó de destinar lo que correspondería a la caja".

"Yo charlé con el ex vicegobernador Ricardo Sastre y él no avaló esto. No hay ningún acto administrativo que convalidara esta decisión. Durante 14 meses la anterior conducción del ISSyS no se le debería haber escapado esta deuda y, llamativamente, el 4 de diciembre hay una primera manifestación de esto y el 7 hubo un dictamen legal".

"Esto compromete a la caja, las prestaciones de salud y un perjuicio para los 161 jubilados legislativos. Cada vez que había un aumento, al no estar reflejados los aportes, ellos en ese mes no cobraban la parte proporcional, en función de la movilidad jubilatoria, de esos incrementos", prosiguió el vicegobernador y titular de la Legislatura.

Durante el mes de enero, se emitió un dictamen para que se deje este procedimiento "irregular e ilegal de no hacer aportes" y se designó dos representantes de Legislatura para que, con dos representantes del instituto, determinen la deuda, cómo pagarla y quién lo tiene que hacer.

"Es un hecho grave, contrario a todo lo que manifestamos de la defensa de la caja jubilatoria", concluyó Menna.