Menna ratificó la alianza de Juntos por el Cambio

La cuenta regresiva para las elecciones de medio término comenzó en Argentina. Los partidos políticos empiezan a definir a sus candidatos para los comicios legislativos de 2021. Las circunstancias también juegan un papel importante en las alianzas. Un claro ejemplo es Juntos por el Cambio donde el video del todavía diputado provincial Sebastián López ofreciéndose para hacer “lobby” por proyectos privados en Chubut hizo tambalear a la coalición que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada en 2015.

Sin embargo, el diputado nacional Gustavo Menna se encargó de despejar cualquier tipo de ruptura entre el PRO y la Unión Cívica Radical. “La alianza está muy consolidada en todo el país y con una responsabilidad de representar a un amplio sector de la sociedad, que hoy creo que es mayoritario. Así lo revelan las encuestas ante un Gobierno nacional que no pega una y que no ha podido cumplir ninguna de las promesas que hizo sino todo lo contrario”, aseguró.

En diálogo con El Patagónico, el legislador subrayó: “creo que es nuestra obligación y responsabilidad es consolidar una coalición opositora para garantizar que no pasen cosas que la mayoría de la sociedad no quiere como por ejemplo la impunidad. La mayoría de los argentinos de bien no quiere la impunidad y no le va a dar la mayoría al oficialismo para que haga lo que quiera. Y frente a eso, nosotros tenemos que estar abroquelados y unidos”.

“EL PARTIDO NO PERDIO SUS BANDERAS”

El exsenador nacional por Chubut, Mario Cimadevilla, fue muy crítico con Menna, pero también con el radicalismo al considerar que el centenario partido perdió sus banderas y que su única preocupación era no “hacer que se enojen los chicos del PRO”.

Menna afirmó que las declaraciones de Cimadevilla están lejos de la realidad. “Nadie está subordinado a nadie. Es una alianza horizontal, es una mesa donde están las autoridades partidarias de los partidos que la integran, hay asambleas tiene una organicidad y se reúnen todas las semanas. Y creo que más allá de los matices que puede haber una coalición, el radicalismo mantiene las banderas de siempre la institucionalidad, la libertad, el aseguramiento de los servicios básicos que tiene que dar el estado, el aseguramiento de los derechos, el ir contra la impunidad, el reclamar por la educación pública”, resaltó.

“Yo creo que de ninguna manera hay una claudicación que son las banderas del radicalismo. Lo más importante es que no se trata solo de bandera sino también de lograr resultados porque si no te quedas con el discurso, pero gobierna una hegemonía. Y este esquema de alianza nos ha servido remontar entre el 2007 y 2017, que no tuvimos ningún representante en la cámara de diputados de la nación. Si vos miras para atrás en el 2011 hay un solo municipio radical en Chubut, que era Rada Tilly. Hoy tenemos 10, entre Pro y UCR, y se ha recuperado la capital de la provincia y allí se ha demostrado para que se quiere el poder. (Damián) Biss asumió con tres masas salariales atrasadas, como sucede en Provincia, y en pocos meses enderezó el barco y está haciendo obras y asegurando servicios que antes no se prestaban. Es todo lo contrario a las afirmaciones de Cimadevilla”, destacó.

“LAS PASO SE DEBEN HACER”

Otro de los temas que se está debatiendo en la política argentina es la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el contexto de pandemia. La intención del Gobierno nacional es no realizarlas para achicar gastos y para cuidar los posibles contagios de coronavirus. El legislador nacional por Chubut manifestó que hay un proyecto de ley que encargaron algunos gobernadores con el argumento del costo y la pandemia, pero se mostró a favor de la realización de la instancia legislativa.

“Lo de la pandemia toda argumentación queda desmentida con el funeral que organizaron para (Diego) Maradona. No quieren que se junten 300 personas en un colegio, pero no tienen problema en convocar a un millón de personas en Plaza de Mayo y Casa Rosada. En el caso de los costos, en Chubut en el 2019 con una provincia que ya se deslumbraba quebrada, el gobernador (Mariano Arcioni) nos hizo votar 4 veces. Yo creo que lo que subyace esa vocación por manipular el calendario electoral según la conveniencia. No se está discutiendo un mejor sistema electoral, se está discutiendo la conveniencia del gobierno. Un gobierno que sabe que le va mal, que está cayendo en la consideración popular. No quiere tener dos resultados adversos. Quiere patear las elecciones y si fuera posible que se vote en el 2030. De última solamente quiere que se vote en octubre”, cuestionó.