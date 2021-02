"La mayoría de los jugadores que venimos jugando hace mucho están para dar un plus, y por eso sacamos la victoria en el último partido", aseguró el alero cubano de Gimnasia.

Mensia: "la mayoría está para dar un plus"

El cubano Yoanki Mensia fue uno de los jugadores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia que recuperó el DT Martín Villagrán antes de receso que la Liga Nacional de Básquetbol tuvo por la realización de la ventana internacional de la FIBA.

El alero de 1,98 metro de estatura permaneció por algunos partidos inactivo a raíz de un desgarro que sufrió en la derrota ante La Unión de Formosa (77-75), pero luego volvió y así Villagrán recuperó una pieza importante del equipo.

Mensia, de 23 años y nacido en Sancti Spíritus, conversó con el Departamento de Prensa del club “mensa sana”, donde destacó el gran trabajo que hizo el cuerpo médico no solo con él, sino también con en el resto de los jugadores que sufrieron lesiones en lo que va de la temporada que se disputa en Buenos Aires desde noviembre de 2020.

“Las sensaciones son muy buenas. Después de estar catorce días afuera, tenía que volver a incorporarme y ponerme en ritmo de juego, luego de haber estado varios días sin entrenar. La verdad que me sentí bastante bien después del regreso en los tres partidos”, afirmó Mensia quien en 23 partidos tiene un promedio de 7,2 puntos.

El alero viene de recuperarse de un desgarro en la pierna derecha que lo mantuvo inactivo dos semanas, pero gracias al trabajo del cuerpo médico, el cubano se recuperó y se reintegró al equipo.

“Fue un buen trabajo de todo el cuerpo médico, conmigo y con todos los chicos que están con molestias, lesionados y demás. Los felicito por el buen trabajo que hacen, así que muy contento”, destacó.

Yoanki también habló sobre el equipo en la presente edición de la LNB, donde lleva 18 triunfos y 13 derrotas, ubicándose en el octavo lugar de la tabla, que tiene como líder a Quimsa de Santiago del Estero.

“Al equipo lo veo bastante bien, hace algunas fechas no estamos con el plantel completo así que tenemos que poner un plus más todos y creo que eso es algo que nos caracteriza. La mayoría de los jugadores que venimos jugando hace mucho están para dar un plus, y por eso sacamos la victoria en el último partido”, aseguró.

A pesar que el cuerpo técnico le dio unos días de descanso, Mensia lo aprovechó para volver al Socios y entrenar en la parte de fundamentos como Claudio Arrigoni, uno de los asistentes técnicos de Gimnasia.

“Nos dieron un par de días de descanso, después de retornar de Buenos Aires descansé un día y volví a entrenar en fundamentos con Claudio y algunos chicos”, expresó.

Para finalizar, Mensia sostuvo: “Por parte mía seguir mejorando el tiro y mejorar todo en lo que tenga que mejorar en estos siete partidos que nos queda en marzo”, sentenció.

Gimnasia, mientras tanto, retornó este lunes a los entrenamientos con miras al partido frente a Atenas de Córdoba a quien enfrentará el miércoles 10 de marzo en Capital Federal.