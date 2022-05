Micael Ruhmling sueña con el Mundial en Eslovenia

Recientemente, el taekwondista Micael Ruhmling se consagró campeón en Mar del Plata en su categoría juvenil (50 a 55kg.), logrando así el campeonato argentino 2021-2022 en modalidad lucha.

El joven entrena bajo las órdenes de la instructora Valeria Maldonado V Dan, y tiene dos compromisos internacionales para la segunda mitad del año.

Primero; el Campeonato Sudamericano en Brasil - del 10 al 14 de agosto- y el objetivo tan deseado: la Copa del Mundo en Eslovenia (Kopper)- del 1 al 9 de octubre-. Ahora, está en búsqueda de sponsors para poder cumplir el sueño mundialista.

Ruhmling se encuentra actualmente 1ero. en el Ranking Juvenil Argentino, es el campeón Juvenil Argentino (2021-2022). Logró la medalla de Oro “World Mulimpia” Corea 2019, y fue medalla de Bronce en la Copa del Mundo de Australia 2018, y fue doble campeón panamericano en Argentina 2016, subcampeón panamericano Paraguay en 2015, subcampeón sudamericano Brasil 2013, entre otros logros con apenas 18 años.

Según su instructora Valeria Maldonado V Dan, el comodorense Micael Ruhmling atraviesa un gran momento y es un deportista que “no tiene techo”.

EN BUSQUEDA DE SPONSORS

El deportista como su entrenadora compartieron la necesidad de encontrar sponsors económicos, además de recibir ayuda para contribuir a la causa ya que participar a nivel internacional en taekwondo tiene un costo elevado.

De esta manera, el joven quiere confirmar su participación en las dos competencias internacionales previstas para el segundo semestre del 2022.

“Está muy difícil con el tema económico y no podemos confirmar las dos competencias, pero más que nada el Campeonato Mundial de Eslovenia, que los gastos son en euros” expresó el comodorense, campeón Nacional en los años 2009, 2012 y 2013.

El taekwondista manifestó que “cualquiera que tenga un negocio, un kiosco, vamos a hacer remeras donde los que colaboren podrán colocar su logo. Queremos hacerlo lo más rápido posible por el tema de los aumentos en los pasajes”.

Además de promocionar a los sponsors en remeras y camperas, también se hará a través de las redes sociales y otros medios.

La preparación física y el trabajo diario de cara a estos compromisos aseguró que es al cien por cien. “Estoy a full, entrenando en el Departamento Metodológico (de Comodoro Deportes), y de lunes a sábados. Todo el tiempo posible trato de implementarlos con los entrenamientos”.

Ruhmling a pesar de haber conquistado logros sumamente importantes en lo que va de su carrera deportiva sueña con más y así lo admitió ante el departamento de prensa de Comodoro Deportes. “Quiero apuntar más alto y quiero llegar a ser un grande en un futuro, así que estoy a full y enfocado solamente en esto”.

Por su parte, la instructora del múltiple campeón Regional de taekwondo, Valeria Maldonado (V Dan) expresó la necesidad de conseguir auspiciantes en lo inmediato, dado que quedan pocos meses para la Copa del Mundo en Eslovenia, en octubre.

“Al estar en Argentina, al pasar los días, se complica un poco más porque los costos van subiendo. No solo es el viaje, sino también los traslados, llegar, la competencia, hotel. Vamos a intentar todo para poder llegar. Primero; es llegar al Sudamericano de Brasil, que no estamos tan alejados y la esperanza de la Copa del Mundo no se pierde” señaló.

“En la parte física y entrenamientos vamos excelente. Él las condiciones las tiene, está en buen nivel, y está llegando a estar entre los mejores” dijo Maldonado.

Los interesados en colaborar se pueden comunicar al 2974175570 (Valeria Maldonado V Dan), como así también al correo electrónico micaelruh@gmail.com.