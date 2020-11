Mientras espera el juicio, Otarola reclama el sueldo

La exministra de Familia y exdiputada provincial, Cecilia Torres Otárola, salió este domingo a desmentir versiones que le adjudicaban cobrar un salario de más de $ 300.000 del Estado. A través de un comunicado, se quejó de los “pseudocomunicadores”, dijo que sigue siendo empleada pública.

El dato curioso de la desmentida de la exfuncionaria, imputada por la Justicia en la causa “Ñoquis calientes” por presuntamente pagar salarios en su cartera a personas que no trabajaban, es que además desliza un reclamo porque en su condición de “terapista ocupacional” le adeudan dos meses de sueldo y el medio aguinaldo.

“Ante malintencionadas publicaciones que se han venido sucediendo en estos últimos días por ‘pseudocomunicadores’ que tienen como fin el desgaste de mi imagen, sosteniendo de manera falaz que cobro un sueldo de más de 300.000, pesos por parte del Estado provincial, me siento en la obligación de brindar la realidad de la fantasía orquestada por los mismos”, escribió Torres Otarola en el comunicado.

“El monto que se me atribuye como remuneración no es más que la liquidación final correspondiente a mi baja como ministra de Familia, que comprende no sólo el sueldo adeudado sino vacaciones no usufructuadas, así como mi sueldo como terapista ocupacional, planta permanente dependiente del Misterio de Salud”, agregó la exministra ahora denunciada.

“Es entendible que la opinión pública se sienta molesta y estafada porque desde el desconocimiento considera que estoy cobrando el monto publicitado por estos cuasicumunicadores, pero es igual de incomprensible el motivo por el cual estoy cobrando lo adeudado casi cinco meses más tarde a cuando debería. O tan incomprensible que a todos los empleados de la Administración Pública se nos deban dos sueldos, más el medio aguinaldo”, se quejó Torres Otarola según publica Jornada.