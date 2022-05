Milei sobre las personas que no quieren ser explotadas: "pueden elegir morirse"

El líder de la ultraderecha argentina, Javier Milei y el referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois debatieron durante cinco horas. El encuentro fue mediado por Jorge Fontevecchia y Milei dejó al desnudo su descarnada defensa del capitalismo aún en situaciones extremas.

Fue una pregunta de Grabois la que dejó ver lo que realmente se esconde detrás de su forzada defensa del liberalismo.

"Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas o 14 horas, o 10 horas yo elegiría ser explotado, pero esa no es mi voluntad", le planteó Grabois a lo que un sorprendido Milei respondió: "¿Cómo que no? También podés elegir si querés morirte (de hambre). Y claro. Obvio".

"Yo no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad" le respondió Grabois mientras un más que sorprendido Fontevecchia le cuestionó a Milei si "¿sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?".

De esta manera el referente de los ultraderechistas libertarios defendió el derecho de los empresarios a explotar a sus trabajadores sin antes no dejarles una salida de no querer someterse a sus condiciones: siempre podés elegir morirte.