"Milei tiene una inestabilidad emocional importante"

El diputado Alvaro González, de Juntos, opinó sobre el intento de algunos referentes de su coalición de sumar al liberal de cara a las elecciones de 2023. "Yo no le dejaría un chico para que me lo cuide Milei y mucho menos un país", argumentó.

El diputado de Juntos por el Cambio, Álvaro González, se metió de lleno este viernes en el debate abierto por la incorporación de Javier Milei a la coalición opositora, de cara a 2023, y consideró que se trata de "un señor con una inestabilidad emocional importante".

"Yo me he tomado el trabajo de anotar las cosas que dice este señor de (Horacio Rodríguez) Larreta; son irreproducibles. Por ejemplo, 'Sabés Larreta como el zurdo de m... que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete' o 'Gusano, asqueroso, arrastrado, capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección'", relató uno de los armadores políticos del jefe de Gobierno porteño, en una entrevista con Hora Pico en C5N.

"Este señor para mí tiene una inestabilidad emocional importante como para decir estas cuestiones. En un sistema democrático, vos podés tener adversarios, podés tener gente que piense distinto; ahora ¿este nivel de agresión? Yo nunca lo vi", continuó González.

El legislador del PRO consideró que el diputado de La Libertad Avanza "tiene, producto de que mide en los medios, una pantalla terrible y dice cosas que a mí me llaman la atención. Los propios periodistas lo dejan avanzar y pasar como si nada ocurriera", agregó.

Además, puntualizó que en su opinión su emergencia en la política argentina "es un fenómeno que tiene vigencia hoy y el año que viene veremos. Yo no le dejaría un chico para que me lo cuide Milei y mucho menos un país", argumentó.

Respecto a los cruces en Juntos por el Cambio por la posibilidad de sumar al liberal a un armado opositor de cara a las elecciones de 2023, González expresó: "Claramente hay muchos que lo miran con cariño, pero yo no puedo invitar a mi casa a alguien que no quiere venir".

En este punto, el periodista Alejandro Bercovich le retrucó: "El problema es si esa persona se lleva a todos tus invitados porque si mide es porque la sociedad quiere que alguien grite".

"Sería un necio de mi parte negar lo que vos estás diciendo, pero yo creo que son fenómenos temporales. Este señor encontró en la casta una canasta a donde poner a todos los políticos adentro. Y yo no me considero un político de la casta, a pesar de que él dice que sí", respondió el legislador.

Por último, se metió con el pasado laboral del economista liberal. "Yo no sé si este señor alguna vez pagó una quincena. ¿Qué administró este señor? Una empresa, Aeropuertos Argentina 2000 que es una concesión del Estado, que maneja la casta, y que mal no le fue, porque de esa empresa hicieron una multinacional en el mundo entero", indicó.

"Hubo enormes discusiones por si pagaban la concesión o no y este señor era el economista en jefe y se dedicaba a no pagar los impuestos. Por eso no quiere impuestos, porque no le gusta pagarlos", cerró González.