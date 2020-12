Montesino cuenta las horas en Nigeria

Matías Montesino se encuentra desde hace cuatro días en Nigeria, junto a su padre y entrenador Raúl Montesino, dispuesto a convertirse en el primer boxeador chubutense que peleará en continente africano.

El púgil de Trelew combatirá este domingo, en horas del mediodía de Argentina, en el Hotel y Complejo Deportivo “Ilaji Resort” de la ciudad de Ibadan, capital del estado de Oyo, en el suroeste de Nigeria, ante el local Ridwan Oyekola por el título vacante de la categoría superpluma de la Federación Mundial de Boxeo (WBF por sus siglas en inglés).

Montesino, de 23 años, tiene un récord de 10 peleas, con 7 triunfos (6 por la vía rápida), 2 derrotas y 1 empate, mientras que Oyekola (23) ostenta como rentado un registro de 5-1-1, con 4 victorias antes del límite.

En conferencia de prensa, el anfitrión aseguró que saldrá “victorioso al final del día”, a lo que el chubutense respondió: “el pez por la boca muere, me vengo preparando muy bien para esta pelea, creo que aún no has peleado con nadie y no sabés aún lo que es el boxeo internacional. Arriba del ring vamos a demostrar quién es el mejor. Este título me lo llevo para mi hijo”.

Montesino no se sube a un ring de manera oficial desde hace más de un año. Su última pelea fue el 7 de diciembre de 2019 ante José Hugo Acevedo, con quien perdió por nocáut técnico en la contienda que había puesto en juego el título Sudamericano vacante y el título Argentino Ligero.

Por su parte, Oyekola también estuvo bastante tiempo sin combates, ya que peleó por última vez el 28 de diciembre de 2019 ante su coterráneo Sikiru Shogbesan, con quien perdió por puntos en decisión dividida de los jurados.

Matías Montesino accedió a esta oportunidad gracias a una situación compleja de pandemia, dado que Oyekola había sido programado anteriormente para enfrentar a José Ramos Savin de España, pero la autoridad española del deporte de los puños prohibió las peleas internacionales debido al resurgimiento de Covid-19.