Una fuerza misteriosa golpea a la Luna fuera de su órbita y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto y con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler está convencida de tener la clave para salvar al planeta. Pero sólo el astronauta Brian Harper y el teórico conspiranoico K.C. Houseman la creen. Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas.

“Sobreviví a la pandemia, lo que naturalmente fue un problema porque de repente hubo 5,6 millones de costos adicionales”, comenta Roland Emmerich sobre la realización de “Moonfall”. “Entonces tuvimos que reducir bastante la película, pero no eliminamos nada del guión. Tuvimos que filmar todo más rápido. Es una de esas cosas en las que puedes filmar una película cada vez más rápido. Eso significa que rodé todo más o menos en 61 días. No tenía una segunda unidad. En estos días, lo hago todo yo solo y me divierto haciéndolo. Sí. Y luego incluso recortamos como tres o cuatro o cinco días”.

En cuanto al reparto, Emmerich asegura que no tenía a nadie específico en mente excepto quizás a un actor en particular. “Siempre tuve una llama secreta en el fondo de mi mente: Patrick Wilson. Entonces pensamos, “Oh, sería genial tener a Halle Berry en la película”. Ellos fueron los dos primeros. Luego John Bradley. Tuve una agradable llamada de Zoom con él. Y a partir de ese momento, fue mi favorito”. Emmerich, de 66 años, quiso hacer el proyecto durante años, vendiendo inicialmente el concepto a Universal, donde languideció durante unos años. Cuando recuperó los derechos, Emmerich llevó el proyecto a Cannes y recaudó suficiente capital para hacer la película de $138 millones de forma independiente, un movimiento que le permitió un enorme control creativo y le dio una participación del 50 por ciento.

Una parte importante de la trama de “Moonfall” incluye teorías de la conspiración sobre la Luna. A fin de separar lo real de lo que son simples rumores, el director contactó con la NASA, y la agencia le brindó su total colaboración. “Hay como un sinfín de cosas sobre la Luna”, señala. “Así que, en ese sentido, me resultó muy extraño que nos apoyara la NASA. Honestamente, no tengo ni idea de por qué lo hicieron, pero obviamente lo necesitan. Pudimos acceder a un sinfín de secuencias que tienen como imágenes, lo que fue genial para nosotros, quiero decir, porque lo real hace que cada toma sea más real”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (3 al 9 de febrero):

22:00 Hs. Moonfall (2D Dobl.)

Género: Ciencia ficción, catástrofe

Origen: Canadá, China, USA

Título original: Moonfall

Año: 2022 Formato: 2D

Duración: 2 horas

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Roland Emmerich

Guión: Spenser Cohen, Roland Emmerich, Harald Kloser

Producción: Roland Emmerich, Harald Kloser

Música: Thomas Wanker, Harald Kloser

Fotografía: Robby Baumgartner

Montaje: Adam Wolfe, Ryan Stevens Harris

Reparto:

Halle Berry (Jo Fowler), Patrick Wilson (Brian Harper), John Bradley (K.C. Houseman), Michael Peña (Tom Lopez), Charlie Plummer (Sonny Harper), Kelly Yu (Michelle), Donald Sutherland (Holdenfield), Eme Ikwuakor (Doug Davidson), Carolina Bartczak (Brenda Lopez), Maxim Roy (Capitana Gabriella Auclair), Stephen Bogaert (Albert Hutchings), Azriel Dalman (Sonny Child)