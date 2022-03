C+/ CINE EN COMODORO

El Doctor Michael Morbius es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Para curarse, en el proceso se infecta con una forma de vampirismo. Aunque debería haber muerto, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere dones como fuerza, velocidad, capacidad de ecolocalización, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, Morbius tendrá una última oportunidad, pero ¿a qué precio?

“Me interesan los papeles en los que puedo transformarme. Transformarme física, mental y emocionalmente”, dice Jared Leto. Desde su oscarizado papel de Rayon en “Dallas Buyers Club” al de Paolo Gucci en “La Casa Gucci”, Leto se fusiona con sus personajes, trayéndolos a la vida de forma emotiva, terrorífica o enigmática, pero inolvidable siempre. En esta nueva película de Marvel, Leto saca a la palestra todos estos elementos para interpretar al brillante doctor Morbius, que tiene una terrible y letal enfermedad sanguínea y está decidido a encontrar su cura. Morbius descubre no sólo la cura a la enfermedad, sino la forma de adquirir una fuerza y poder inimaginable, pero a un terrible coste: una incontrolable sed de sangre humana.

“He interpretado al doctor Morbius mostrando desde su lado más frágil al más poderoso y monstruoso” continúa Leto. “Tiene mucho rango, así que ha sido algo muy divertido de hacer. No es solo que la película tenga acción y lucha, el papel en sí también me ha pasado factura. Cada vez que lucha contra su aflicción está en una encrucijada entre distintas las partes de su ser. Es como un proceso de abstinencia, algo que experimenta por todo el cuerpo”. Y Daniel Espinosa añade: “Jared Leto es el único actor que puede interpretar bien a Morbius. En realidad no ha sido una elección, prácticamente estaba predestinado”.

En casi todas las películas de superhéroes hay una escena en la que el héroe descubre sus nuevos poderes. Aunque para Michael Morbius es distinto. “Cuando Morbius descubre la bestia que tiene dentro se asusta, lo que hace que sus poderes también le den miedo”, dice Espinosa. “Le asusta que tomen el control de su cuerpo y lo cambien, así que se resiste a usarlos. Tiene que aceptar su destino para convertirse en un héroe. Tiene que aceptar sus poderes y entender que puede seguir siendo la misma persona. No me sorprende que a la gente le guste esa dualidad, los mejores héroes son también antihéroes. Muchos de nosotros nos resistimos a creer que somos los elegidos, igual que Morbius. Los personajes más interesantes del Universo de Marvel siempre han sido aquellos que han tenido un pie en los dos lados. Son los que realmente fascinan a los espectadores y lectores de cómic”.

CINE COLISEO (31 de marzo, 1, 4, 5 y 6 de abril):

19:30 Hs. Morbius (2D Dobl.)

22:15 Hs. Morbius (2D Subt.)

CINE COLISEO (2 y 3 de abril):

19:30 Hs. Morbius (2D Dobl.)

22:15 Hs. Morbius (2D Subt.)

Género: Ciencia ficción, superhéroes

Origen: USA

Título original: Morbius

Año: 2021

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 44 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Daniel Espinosa

Guión: Matt Sazama, Burk Sharpless, Art Marcum y Matt Holloway, basados en el cómic de Marvel creado por Roy Thomas y Gil Kane

Producción: Avi Arad, Lucas Foster

Música: Jon Ekstrand Fotografía: Oliver Wood Montaje: Pietro Scalia

Reparto:

Jared Leto (Michael Morbius), Matt Smith (Milo), Adria Arjona (Martine), Jared Harris (Nicolas), Al Madrigal (Rodríguez), Tyrese Gibson (Stroud), Charlie Shotwell (Michael -joven-), Corey Johnson (Mr. Fox), Michael Keaton (Vulture)