La joven presentó la denuncia en una comisaría de San Justo. Los investigadores revisaron las cámaras y chequearon que no había existido el delito y quedó detenida.

Mujer denunció un falso abuso para reconciliarse con su ex

La comisaría de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de San Justo fue escenario de un insólito suceso, cuando una joven de 27 años acudió a la dependencia para denunciar un abuso sexual. La acusación resultó ser falsa, pero la sorpresa se la llevaron los efectivos cuando quedó al descubierto el verdadero motivo que había impulsado la mentira.

Con la denuncia, la supuesta víctima buscaba reconciliarse con su pareja, con quien se había peleado ese mismo día más temprano. Entonces, decidió inventar la dramática situación para que se compadeciera de ella y accediera a retomar la relación.

Lo cierto es que la investigación avanzó rápidamente, por lo que el engaño también quedó al descubierto: es que apenas los investigadores revisaron los videos registrados por distintas cámaras de seguridad de la zona y tomaron los primeros testimonios, todo indicaba que no había existido ningún abuso, indicó una fuente cercana a la causa.

La mujer no solo no consiguió la compasión de su exnovio ni que aceptó volver con ella, sino que además la mujer fue arrestada por su conducta, ya que violó el artículo N° 245 del Código Penal. Este punto es el que hace referencia a la realización de denuncias penales que no sean verdaderas.

El hecho-según LMNeuquén- que ahora salió a la luz ocurrió el 19 de mayo pasado e intervino en la causa la Unidad Funcional N° 3 -especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar, de Género y Contra la Integridad Sexual-, perteneciente a los tribunales de ese distrito.