"Mujeres máximo 35 y que esté nueva para que no desentone"

Dos usuarias de twitter contaron sus experiencias en dos boliches nocturnos y denunciaron discriminación. "Si no sos rubia de 1,80 no pasas".

Una usuaria de twitter, Verónica, decidió publicar una queja tras ser discriminada en Club Leloir, ubicado en Gerli, provincia de Buenos Aires.

El posteo se viralizó y otra usuaria contó su experiencia en otro boliche, Kika, en el barrio porteño de Palermo, donde no dejaron entrar a su madre porque tenía 45 años y a ella y sus amigos no le dieron el VIP "porque no daban con el target del lugar".

Según su posteo, Verónica había reservado dos mesas para festejar su cumple años y pagado 40 mil pesos en Club de Leloir y no la dejaron entrar, a ella y amigos, por usar "zapatillas deportivas". Sin embargo, contó que al lado suyo pasaron con "Nike Air Max".

“Si no sos rubia de 1,80 no pasas", escribió la joven y pidió que lo pongan en “la descripción del boliche”. Además, denunció: “No Nos quieren devolver ni la seña. Absolutamente todos los que trabajan ahí te contestan como el orto”.

Por su parte, Gabita posteó la conversación con el relacionista público de Kika. Relató que pagó 25 mil pesos para reservar una mesa en el vip y no los dejaron pasar a éste "porque los pibes no daban con el target del lugar".

"Me pasó lo mismo en Kika (palermo) 25Mil pagamos la mesa en el vip, no nos dieron el vip porque los pibes "NO DABAN CON EL TARGET" del lugar, y encima el publica mira lo que me dice. Si sos hombre si y si sos mujer tenes que estar nueva. Cualquier cosa, nefasto", escribió en su posteo.

En la conversación publicada se ve como ella le pregunta si puede ir su mamá, porque tiene 45, y el RRPP le respondió: "No 45 no. Menos si es mujer. Si es un hombre de 45 años si. Mujeres 45 y que estén nuevas para que no desentonen".

Fuente: Minuto Uno